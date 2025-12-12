PSOE pide al Gobierno de Almeida dejar "excusas" para "culpar" a Sánchez con la vivienda y acudir al mercado secundario

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha cargado este viernes contra el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "no tomarse en serio" el problema de la vivienda en la capital y ha instado al Consistorio capitalino a dejar las "excusas" para "atacar y culpar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez y acudir al mercado secundario.

Así lo ha apuntado después de que el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado que amortizará 483 millones de euros de deuda --procedente del superávit de 2024-- tras la "tomadura de pelo" del Gobierno de España al no poder destinar el superávit a construir vivienda ya que el decreto estatal determina que las inversiones tienen que estar concluidas en un año.

"No se puede hacer vivienda en un año. No se pueden crear expectativas que no son ciertas", ha declarado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinaria. "Es un pago más a Junts", ha valorado la vicealcaldesa, Inma Sanz.

Unas valoraciones que, en opinión de la portavoz adjunta socialista en el Ayuntamiento, demuestran que "no se toman en serio el problema de la vivienda y lo que pretenden, como siempre, es poner excusas y culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez".

López ha recordado que, igual que dijo cuando se aprobó este Decreto, el Ayuntamiento puede comprar vivienda en el mercado secundario. "Una medida que ayudaría a destensionar el mercado de la vivienda y a bajar los precios. Se puede hacer perfectamente en el plazo de un año que marca el decreto. La cuestión es que no quieren", ha zanjado.