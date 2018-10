PSOE pide "más recursos" para la Oficina Antifraude y lamenta que Cs y PP "no quieran investigar la corrupción"

Publicado 26/09/2018 10:37:37 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha pedido este miércoles "más recursos" para el buen funcionamiento de la Oficina Antifraude del Consistorio, y ha lamentado que Ciudadanos y el Partido Popular "no quieran investigar la corrupción".

"Sí pido al Gobierno de Ahora Madrid que dé recursos a esta Oficina, más personal y la puesta en marcha del consejo asesor de forma inmediata", ha expresado Causapié desde el atril de Cibeles tras la intervención del director de la Oficina, Carlos Granados.

La portavoz de los socialistas ha remarcado el apoyo del Grupo a la Oficina, ya que creen "en su independencia". Sobre Granados, Causapié ha indicado que "ha demostrado a lo largo de su trayectoria capacidad para dirimir dónde tiene que actuar". "Muchas gracias. Será y es un gran líder de esta Oficina; hará un buen trabajo, y hará que este Ayuntamiento sea más transparente y haya menos situaciones de corrupción.", le ha dirigido.

Causapié ha explicado que "la corrupción ataca firmemente la democracia" y que este Consistorio "tenía que tener una oficina que lo combatiera, y estaba en la prioridad del PSOE".

Sin embargo, ha lamentado que la "puesta en marcha de la Oficina va muy lenta", pero que se han "sorteado muchas dificultades, como el recurso de Delegación del Gobierno (con Concepción Dancausa al frente) contra esta Oficina".

"Si valoran esta Oficina como algo positivo, reconozcan que han puesto palos en la rueda para que no se ponga en marcha; podemos entender que no quieren que se ponga en marcha para no investigar la corrupción por su apoyo al PP", se ha dirigido a Ciudadanos.

Por ello, ha pedido a PP y Cs sumarse a la puesta en marcha de esta Oficina, que es "fundamental para este Ayuntamiento". "Deberían reflexionar sobre por qué ponen tantas dificultades", ha concluido.