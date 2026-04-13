PSOE pide reforzar la oficina de Transportes que emite un documento útil para la regularización de migrantes

Archivo - Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado que se refuerce la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que emite el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento útil en el proceso de la regularización de migrantes.

Así lo ha pedido el PSOE en una Proposición No de Ley (PNL), adelantada por 'Cadena Ser' y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantean que diversas entidades sociales señalan que el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal constituye una herramienta para acreditar la "permanencia continuada en España, la integración en la vida cotidiana y la utilización estable de los servicios públicos de transporte, elementos considerados dentro de los expedientes de arraigo social o laboral conforme a la normativa vigente".

Los socialistas afirman que para poder conseguirlo hay una sola oficina del CRTM habilitada, en la Plaza Diego de Ordás, por lo que se están generando "largas esperas, falta de citas y limitaciones horarias" por la falta de "personal suficiente".

Es por ello que han pedido varias medidas a la Comunidad de Madrid. En primer lugar han reclamado aumentar el número de oficinas habilitadas para su dispensa, reforzar sus recursos humanos y garantizar la accesibilidad para personas con dificultades digitales o colectivos vulnerables.

Asimismo, han pedido que se publique información clara, completa y actualizada sobre el procedimiento además de estudiar la posibilidad de que se pueda emitir el certificado a través de la 'app' Mi Tarjeta Transporte del Consorcio de Transportes.

Esta iniciativa llega menos de una semana después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que recurrirá el real decreto de la regularización.

INICIATIVAS PARA FACILITAR EL PROCESO

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder socialista en la Cámara, Mar Espinar, ha explicado que esta PNL es parte de una batería de iniciativas parlamentarias centradas en facilitar el proceso a los migrantes.

"(La regularización) Garantiza derechos y obligaciones a quienes ya viven con nosotros, a los que ya son nuestros vecinos, como algo tan sencillo como habilitar más oficinas por parte del Consorcio Regional de Transportes. Solo hay una para certificar la memoria de viajes", ha recalcado Espinar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que su formación fue la primera en registrar iniciativas parlamentarias sobre este tema y ha destacado que diputadas de su formación en el pasado Pleno pusieron el foco en esta problemática.

Desde Más Madrid han remitido a los medios de comunicación varias preguntas en la Comisión del ramo en las que se interesaban por el proceso para obtener este documento.

PP DICE QUE EL SERVICIO ESTÁ DIMENSIONADO

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que los recursos del Consorcio se "dimensionan" teniendo en cuenta los servicios que tiene que prestar.

"Desde luego este trámite se hace, pero no vamos a destinar todos los recursos del Consorcio Regional del Transporte y no vamos a abandonar al resto de madrileños que quieren hacer trámites porque Pedro Sánchez tenga una urgencia para que no sea un fracaso esa regularización masiva", ha plantado Díaz-Pache, tras afirmar que el número de personas que acude normalmente a solicitar este documento es "residual".