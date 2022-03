PSOE plantea a Ayuso preguntas "sin respuesta" sobre el contrato de su hermano y afea su estrategia "de distracción"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha planteado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, diez preguntas concretas que, a su juicio, "siguen sin respuesta" sobre el contrato público vinculado a su hermano.

"Se puede jugar a la estrategia de distracción durante un rato pero al final del día las cosas son como son y usted tiene que dar la cara", le ha espetado en la sesión de control en el Pleno del Cámara regional.

Así, ha preguntado "quién decidió y por qué motivos que fuera la empresa de su amigo del pueblo la que suministrase estas mascarillas a la Comunidad de Madrid; qué hizo exactamente su hermano para cobrar ese dinero, más de un cuarto de millón de euros, según ha admitido usted misma; qué hizo exactamente la empresa

y por qué se entregó un tipo de mascarillas de menor calidad a las que figuraban en la adjudicación".

También, ha cuestionado si considera "un pelotazo que su hermano cobre 283.000 euros teletrabajando unos días y sin poner ni un euro de inversión; por qué hay documentos en el expediente firmados a mano, otros que no tienen código seguro de verificación y otros que tienen dobles sellos con fechas distintas de entrega, y por qué el jueves 24 de febrero, coincidiendo con la invasión de Putin sobre Ucrania, su gabinete admite que su hermano sí ha cobrado al menos 283.000 euros cuando la semana anterior solo habló de un cobro de 55.850 euros, más IVA".

Por último, le ha preguntado si puede garantizar que su hermano "no ha hecho mas negocios con la Comunidad de Madrid, si puede garantizar que los aviones que fletó la comunidad de Madrid no trajeron material por el que luego se pagó a empresas suministradoras y "por qué no acepta que esta Cámara constituya una comisión de investigación?".

"Le han dado sus asesores una receta equivocada: cargarse a (Pablo) Casado y esconderse tres semanas para que todo se olvide", ha declarado, al tiempo que ha señalado que esta no es "una buena receta".

Así, le ha vuelto a pedir que "no juegue a estrategias de distracción" y ha apuntado que aunque quiera "hablar de ETA o de la izquierda es el momento que de la cara después de sus vacaciones parlamentarias". "Hoy estamos aquí para exigir la verdad", ha recalcado.