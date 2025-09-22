PSOE presentará un recurso al TC después de que el PP rechazara una pregunta en comisión sobre Madrid Network

PP señala que la pregunta excedía las competencias de la comisión al fiscalizar actividades de legislaturas pasadas

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha anunciado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto de la negativa del PP a abordar en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas la actividad de la entidad Madrid Network, que habría realizado contratos por valor de dos millones de euros con Estudio Económico, el despacho del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado.

Espinar ha expuesto en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que en la citada comisión que se estaba desarrollando en paralelo no figuraba en el orden del día una pregunta presentada por el PSOE en la que se cuestionaba si "está el Gobierno dispuesto a publicar en el portal de transparencia todos los contratos, actas, convenios informes y balances de Madrid Network desde 2007 hasta la actualidad".

La portavoz socialista ha señalado que la pregunta tenía el visto bueno necesario para ser formulada pero que el viernes por la tarde, el presidente de la comisión reunió "de urgencia" a los portavoces para retirarla de orden del día, lo que evidencia que el PP "no quería hablar de las contrataciones de Madrid Network". Además, ha acusado al PP de "echar para atrás" la comisión para investigar las contrataciones y el recurso de esa negativa.

"No es casualidad, es empecinamiento. El Partido Popular no quiere hablar de eso", ha aseverado una Espinar que, ante la imposibilidad de abordar el asunto por la vía política, ha señalado que su partido se ve abocado a acudir al camino judicial para que sean los tribunales los que decidan si el debate tiene cabida o no. "Estamos convencidos de que sí, ya hay precedentes de que así será", ha dicho.

Espinar ha abundado en que, más allá de que la pregunta en la comisión tuviera el visto bueno de ambas mesas, la reunión con los portavoces para eliminar el asunto del orden del día se convocó "sin el plazo reglamentario" y simplemente "para tirar para atrás una pregunta que ya había tenido el visto bueno horas antes" y "sin justificación"

PP DICE QUE NO SE FISCALIZAN "LEGISLATURAS PASADAS"

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que se rechazó esta cuestión porque excedía las competencias de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas porque "no correspondía esa pregunta" al ámbito de la misma y fiscalizaba acciones de legislaturas pasadas.

"Esa pregunta se entendía que no debería haber pasado el filtro de la Mesa", ha defendido Díaz-Pache quien considera que esa cuestión "nunca debió estar en el orden del día".

Ha recalcado que el Gobierno actual "no responde por las actuaciones" de Ejecutivos pasados y que en este caso se estaba hablado de "2007, hace casi 20 años". "Es una cosa de sentido común. Este Gobierno responde ante este parlamento de su acción de gobierno y no de gobiernos pasados", ha rematado.