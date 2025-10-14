PSOE rechaza el diseño de una tasa de basuras por la que "se paga más por Almeida" aunque "le eche la culpa a Sánchez"

Archivo - La concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, Enma López - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha rechazado el diseño de una tasa de basuras por la que "se paga más por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida", aunque "le eche la culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Estamos recibiendo en los domicilios de Madrid la tasa de residuos del señor Almeida, una tasa que no solamente es injusta, sino que además es cara. Es una tasa con la que hacen demagogia y quieren echarle la culpa a Sánchez, cuando la realidad es que si pagamos más es precisamente por culpa de Almeida, por culpa de una gestión de residuos deficiente y que han calculado mal", ha declarado López en un comunicado.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que está "trabajando para ofrecer una serie de alternativas para conseguir que esa tasa sea mucho más asequible y, sobre todo, mucho más justa". Y es que, por ejemplo, consideran que "no se entiende que si se paga precisamente por cuánto se genera, una vivienda donde viva una persona pague lo mismo que una vivienda donde lo hacen cuatro".

"Y tampoco se entiende que se haya calculado con medias, donde haya barrios donde se generan teóricamente 800 kilos de residuo por cada persona y otros barrios, sin embargo, solamente cien", ha indicado.

Enma López ha reclamado al equipo de Martínez-Almeida "que se deje de excusas y de echarle la culpa a Pedro Sánchez" y le recomienda "hacer lo que nunca hace, trabajar".