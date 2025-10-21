PSOE reclama a Almeida aplicar a las VUT la tasa de basura de negocios mientras carga contra su "falta de planificación"

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aplicar a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) la tasa de residuos dirigida a negocios mientras ha cargado contra su "incompetencia y falta de planificación".

La socialista ha adelantado, durante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, que llevará esta petición al próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ya que considera que los pisos turísticos deben pagar como "los negocios que son".

Una medida que el Ayuntamiento ya se planteó, aunque tal y como trasladó la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, no existía base jurídica suficiente para que no fuera anulado por los tribunales.

"Contenedores que rebosan, papeleras desbordadas, aceras intransitables para vecinos y turistas (...). Llevamos seis años de Gobierno sin una hoja de ruta clara en la gestión de los residuos. La suciedad es el reflejo más visible de su incompetencia y falta de planificación", ha criticado Maroto.

Durante su intervención, la socialista ha mostrado varias imágenes de residuos fuera de los contenedores en distintos puntos de la ciudad, entre ellos, San Blas, con vecinos "hartos de ser el barrio más sucio de Madrid" pese a que también pagan la tasa de basura.

"Hay algo que decirles a estos vecinos que viven entre basura y que además van a tener que pagar una tasa injusta y desproporcionada por la incompetencia del señor Almeida, porque han diseñado una tasa de basura sin equidad ni lógica", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de la "imagen de dejadez" que llega a los turistas que visitan la capital con "calles sucias y llenas de basura"

PLAN DE LIMPIEZA EN ZONAS DE MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA

Por su parte, la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha rechazado que Madrid tenga un problema de suciedad que afecte a los turistas y ha puesto en valor los datos de su percepción que tienen sobre la limpieza de Madrid.

En concreto, ha apuntado durante su intervención en la Comisión que la evaluación en el 2021 fue de un 8,15 sobre 10. En el 2022, un 8,09. En el 2023, de 8,051, en el 2024, 8,45 y, en el primer semestre de 2025, un 8,87, "el mejor dato de la serie". Igualmente, ha recordado que Madrid ha sido galardonada con el 'World Travel Award'.

Además, ha apuntado que el Equipo de Gobierno ha puesto en marcha un plan de limpieza en las zonas de mayor afluencia turística. "Seguiremos trabajando para que esta valoración sea tan positiva por parte de los turistas", ha trasladado Maíllo.

En este sentido, Maíllo ha destacado que el Gobierno de Almeida invierte un 33% más en limpieza que el de Manuela Carmena, cuando "era la principal preocupación por parte de los madrileños". "Ahora es la cuarta, habiendo bajado también las quejas y reclamaciones en un 51%", ha detallado.

"Si usted de verdad le preocupa la tasa de basura, ¿va a acompañar al señor alcalde (José Luis Martínez-Almeida) a ver a la vicepresidenta del Gobierno (María Jesús Montero) para que quite la tasa de basura tan injusta para todos?", ha concluido Maíllo.