PSOE recurre el auto judicial de Castellón que prohíbe la entrega de las actas del Canal por no ser "ajustado a derecho"

Publicado 27/02/2018 14:40:31 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer su recurso al auto judicial del titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que no permite la entrega de las actas del Canal de Isabel II a la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid, al considerar que no está "ajustado a derecho".

Así lo ha indicado el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, al término de la reunión de la junta de portavoces en rueda de prensa, el auto que dictó el pasado 29 de enero el juez se concluía que la Comunidad de Madrid no podía entregar a la comisión de investigación dichas actas.

En ese auto, se acordaba "no haber lugar" a la entrega de la documentación requerida por la Comisión al Gobierno regional relativa al Canal de Isabel Ii, relacionada con el caso Lezo. Ya los socialistas a principios de este mes se mostraron a favor de estudiar recurrir el auto judicial. Finalmente, ayer presentaron este recurso.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "por entender aquel auto no ajustado a Derecho, en tiempo y forma al amparo del artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones concordantes" interponen frente a la misma "recurso de forma" y "subsidiario de apelación".

En el recurso que han presentado los socialistas, señalan que la resolución judicial recurrida no se ajusta a lo solicitado por la Comunidad de Madrid.

"La lectura del auto impugnado pone de manifiesto que el órgano judicial ha errado en la identificación de la consulta evacuada, con el resultado de dejar sin respuesta la cuestión planteada: si el gobierno de la Comunidad de Madrid debe o no facilitar la documentación a la Asamblea de Madrid y resolviendo otra no planteada si el juzgado debe o no facilitar la documentación obrante en el procedimiento de fase de instrucción", sostienen en el documento.

Motivo, a su parecer, por el cual "debe ser aclarado o reformado" de forma que quede "clara" y "patente" su "falta" de competencia "para inmiscuirse en las relaciones de poder ejecutivo y poder legislativo de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, la "incongruencia" que han detectado "lleva además aparejada la violación del artículo 24 de la Constitución Española", ya que el juzgado de Instrucción "no puede aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la entrega de la documentación requerida".

La ley no establece, según exponen, "las garantías para una intervención fuera de su competencia". Es por ello, "que la ley no prevé, la intervención de la contraparte", la Asamblea de Madrid, "lo que unido a que no se da traslado a las partes de la consulta para alegaciones y que sólo se tiene acceso una vez resuelto por el auto ahora impugnado, se produce una evidente quiebra del principio de contradicción y de igualdad de las partes".

En el recurso presentado por los socialistas, indican que "sólo constan en el procedimiento la petición del consejero de presidencia que adjunta informe de su servicios jurídicos y que es trasladado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial".

Por este motivo, piden al Juzgado que admitan el recurso de reforma contra el auto del 29 de enero y "aclare o reforme" el auto recurrido en el sentido de declarar "que la parte dispositiva adolece de defectos" y "sólo se refiere al propio juzgado y en ningún caso a las relaciones entre la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid", para lo que "no resulta competente la concordancia con lo ya acordado por providencia el 18 de agosto". En su defecto, solicitan declarar "total nulidad del auto impugnado".

"NOS PREOCUPA LA AUTONOMÍA DEL PODER LEGISLATIVO"

Gabilondo ha asegurado que dijeron en su momento que iban a pedir que se "aclare" esta cuestión y que la iban a recurrir. "Nos parece que es importante elevar al CGPJ de que el poder legislativo haga saber que la no recepción dificulta nuestra labor.

Los documentos que pedimos son administrativos y no se nos han entregado, no le estamos pidiendo al juez que no dé documentos del sumario", ha señalado el portavoz socialista.

Asimismo, ha asegurado que van a hacer lo que esté en sus manos, porque les preocupa "la corrupción política de la Comunidad y la autonomía del poder legislativo, la autonomía de esta Cámara y el poder de los representantes de los ciudadanos".