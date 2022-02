El PSOE registra una petición para que la Oficina Municipal Anticorrupción investigue el presunto espionaje a Ayuso

Los concejales del PSOE, Ramón Silva (i) y Pedro Barrero (d), tras presentar la denuncia por el supuesto espionaje de Ayuso, en la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de la Plaza de la Villa, a 17 de febrero de 2022, en Madrid (España). El PSOE ha pre - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Barrero y Ramón Silva han registrado este mediodía una petición para que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción investigue el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con fondos de la EMVS.

Barrero ha explicado a la prensa que además han registrado una moción de urgencia sobre el tema en el Pleno del próximo martes, una batería de peticiones de información y un consejo extraordinario de la EMVS.

Lo que quieren aclarar los socialistas es "por qué el PP ha vuelto a ensuciar una vez más esta tan noble institución, el Ayuntamiento, y la EMVS". "No entendemos que el PP esté más pendiente de sus situaciones partidistas que de realmente gobernar para los madrileños", ha reprochado el concejal socialista.

El Grupo Municipal Socialista sí apoyaría la celebración de una comisión de investigación para dar luz a los hechos --la propondrá el Grupo Mixto en el Pleno y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ya ha adelantado que la apoyarán en Cs--. Lo harán "si todos los grupos se ponen de acuerdo".

Pero el edil ha matizado que "una comisión de investigación en el Ayuntamiento no vale mucho porque no es vinculante" y las peticiones de comparecientes no obligan a la asistencia. "Nos podemos quedar nosotros solos, que es lo mismo que podemos hacer en un Pleno", ha indicado.

Sobre la postura de Cs, socio de gobierno del PP, Pedro Barrero ha reclamado que Villacís "pida responsabilidades porque comparte el gobierno de Ayuntamiento". El socialista no puede comprender que el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, miembro del consejo de administración de la EMVS, "no se haya enterado de lo que ha pasado". Por el momento el PSOE no recurrirá a los tribunales hasta no analizar toda la información que les vayan facilitando.

