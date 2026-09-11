PSOE reprocha a Ayuso "vivir como Dios", tacha su gestión de drama e insiste en que dimita: "Por el ático muere el pez"

1116135.1.260.149.20260911111221 La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ (EUROPA PRESS)

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de "vivir como Dios" a costa de los madrileños mientras su gestión es un "drama" y ha insistido en que dimita tras la polémica compra de "un aticazo" en Chamberí por 6,3 millones de euros.

"Por el ático muere el pez, señora Ayuso. No es 'Chao pescao'. Es que la han pescao", ha lanzado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región.

Como era previsible, la intervención del PSOE ha estado centrada en gran parte en la compra del ático en Chamberí, adquirido por el Ejecutivo regional, que argumentó que se destinaría a oficinas temporales de la presidenta durante obras en la Real Casa de Correos, un supuesto puesto en duda por los socialistas. Finalmente el inmueble se ha puesto en venta y se ha anunciado que lo que se obtenga con la misma será destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

"De tanto vivir como Dios se ha creído Dios. Y no se si tanto ático le ha dado mal de altura. Se ha emborrachado de poder y ha cometido un error, el peor error que se puede cometer, tomar a los madrileños por idiotas", ha cargado la socialista, quien ha cifrado en 600 metros cuadrados --contando la terraza-- la extensión de la vivienda, "enfrente de la casa de su madre".

Espinar ha insistido en que el problema no es que a Ayuso "le gusten los áticos" y "vivir a todo trapo", sino que lo haga "a costa del dinero de los madrileños". Además, ha acusado a la presidenta de poner "a toda la Comunidad" a buscarle una vivienda.

"Al consejero, al jefe de Gabinete, a los de Planifica Madrid, a funcionarios, a interventores, a abogados... Todos dedicados a lo suyo", ha proseguido Mar Espinar.

La socialista, tras criticar que hay "muchas preguntas sin respuesta" sobre esta compra, ha pedido que se aclare quién dio la orden, "para qué querían una terraza tan grande", por qué se acudió a una agencia de "viviendas de lujo" si querían oficinas" y si, por contra, pretendía convertirlo en la residencia de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ha afirmado Espinar que Ayuso "lleva tantos cadáveres en el armario" que es "normal que ni los suyos la defiendan". Considera que la presidenta autonómica "ha dejado de ser intocable en su partido" y que le "están haciendo la cama".

"Hasta al partido más corrupto de la democracia, el suyo, le da vergüenza su despilfarro con dinero público", ha espetado Espinar, quien ha advertido que además de "radioactiva" para sus compañeros de partido también es "letal para el bienestar de los madrileños".

Así, Espinar ha augurado que "el aticazo es un antes y un después", que este ha sido el último DER de Ayuso como presidenta autonómica porque "se le acabó el chollo y la carrera política".

En consecuencia, le ha recomendado que se haga "un favor a sí misma y dimita". "Porque si le quedara algo de decencia, si le quedara algo de dignidad, es el momento de demostrar a los madrileños que la tiene. Dimita, ahorrese este calvario y ahorre el bochorno al que está sometiendo a la Comunidad de Madrid", ha recomendado.

UN "DRAMA" DE GESTIÓN

Más allá de la compra del ático, Espinar también ha criticado que la Presidencia de Ayuso se haya resumido en "buena vida y mala gestión", siendo la primera para la mandataria autonómica y la segunda para los madrileños.

"Usted es una conseguidora, que está despedazando la sanidad y la educación pública. Entender la sanidad y la educación como un negocio es profanar la dignidad social, esa que usted tiene la capacidad, las competencias, de proteger y no protege", ha cargado.

En este punto ha pasado a desgranar los "datos" que sustentan esta afirmación como el aumento de las listas de espera de 600.000 a 1 millón de personas o la espera media de 60 días para pruebas diagnósticas. Por contra, ha destacado que durante los "tres primeros años de noviazgo" de Alberto González Amador con Ayuso "se embolsó 4,4 millones de euros en comisiones" de los "7.000 que la Comunidad lleva pagados a Quirón".

"7.000 millones de euros para Quirón, 4,4 millones a los bolsillos de su novio, y más 1 millón de madrileños en la lista de espera", ha lanzado Mar Espinar.

CLIMATIZACIÓN DE AULAS

En materia de Educación ha puesto el foco en los "niños asados de calor" con colegios a 35 grados y ha restado importancia a la promesa de Ayuso se hacerlo porque "es la octava vez" y es año preelectoral.

"No engaña a nadie, sabemos que hará nada ni por el frío ni por el calor en las aulas. Porque pedirle empatía a usted con la infancia cuando no la tuvo con los ancianos es una perdida de tiempo", ha cargado Espinar.

En materia universitaria ha destacado que las universidades siguen infrafinanciadas y que el presupuesto de 2026 "es inferior al de 2009" si se tiene en cuenta el aumento del coste de la vida.

LUCHA CONTRA INCENDIOS

Espinar ha hecho hincapié también en la "nula política antiincendios" de Ayuso, cuyas "vergüenzas se han podido ver este verano" en la Sierra Oeste donde "tuvo que venir el Gobierno de España a hacerse cargo, activar a la UME, asumir la emergencia y trasladar al Ministerio del Interior el control del mando operativo".

Entiende que esta necesidad de ayuda estatal es consecuencia del "desprecio al cuidado forestal" de la presidenta y a que "no reconoce la categoría profesional" a bomberos.

"Usted es la responsable del abandono de nuestros montes, de un abandono que ha acabado en tragedia humana y ecológica", ha lanzado la portavoz socialista, quien ha recordado que en 2019 Ayuso "prometió 8 millones de euros en ayudas" para los afectados por el incendio de Cadalso de los Vidrios que "no han visto un euro" en 2026.

Unos efectos del fuego que considera Espinar que se potencian porque el Gobierno autonómico "dice no a la evidencia científica del cambio climático", a la prevención y a la "dignidad laboral de los bomberos forestales". "Solo dice sí a quitarse de en medio y a no asumir responsabilidades", ha lanzado.

UNA POLÍTICA DE VIVIENDA "PARA UNA INMENSA MINORÍA"

En su intervención también se ha referido a la política de Vivienda regional, que considera que está pensada "para una inmensa minoría" mientras pone "fondos de inversión o buitre" para "echar de sus barrios" a los madrileños.

De nuevo, ha reprochado a la jefa del Ejecutivo autonómico que no aplique la ley de vivienda estatal con la que, según ha cifrado Espinar, se "beneficiaría a un millón de madrileños", ha criticado el Plan Vive y las "cero viviendas" de su Plan Solución Joven..

Ha proseguido acusando a Ayuso de "coartar la libertad de la mujer" en materia reproductiva al negarse a elaborar el registro de médicos objetores y de contar como "mayor aporte al feminismo" su apoyo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, "imputado por acoso sexual y laboral".

También ha criticado la "opacidad de la gestión" en la Comunidad de Madrid, ejemplificándolo en el viaje institucional a México por el que Ayuso "solo ha declarado 623 euros de la sala de autoridades en Barajas". La socialista ha cuestionado cuánto costaron por contra "los días de fiesta que vinieron después" y a qué fue "aparte de para descansar y avergonzar a todos los madrileños".

Frente la falta de gestión que aprecia en Ayuso ha situado a un "Gobierno central que está ahí cuando se le necesita" ante el incendio de la Sierra Oeste, con el Plan Estatal de Vivienda o con el Tren a Navalcarnero.