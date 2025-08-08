PSOE reprocha falta de inversión en plazas más allá del centro mientras se reforman "las 8 de siempre"

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Centro, Carlos Segura (i), visitan las obras de remodelación en la plaza del Rastrillo. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reprochado al Gobierno local falta de inversión en plazas de la periferia de la ciudad mientras que se reforman "las mismas 8 de siempre del centro" de la capital.

Así ha reaccionado el edil Pedro Barrero tras conocerse la reforma de plaza del Rastrillo que ha visitado este viernesr la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la que se invertirán junto a su entorno 2 millones de euros.

"Almeida sigue despilfarrando el dinero público en plazas que son sartenes de granito, sin árboles ni sombras", ha cargado el edil del PSOE, quien ha puesto como ejemplo de ello la Plaza de España o la Puerta del Sol, con "sobrecostes y reformas mal hechas".

Al hilo, ha afirmado que el precio de las obras en el centro de la ciudad es hasta 5 veces mayor que en la periferia, lo que significa "lujo para unos pocos y abandono para los barrios del Sureste, que siguen olvidados".

El edil ha apostillado que plazas comprometidas como Los Misterios en Ciudad Lineal o Puerto Canfranc en Puente de Vallecas "siguen sin reforma", mientras que el Gobierno municipal se dedicará a arreglar "las mismas 8 plazas de siempre del centro de Madrid y, fuera de la almendra central, nada más que una en Barajas". "Madrid no necesita más granito sino una respuesta climática con sombra, vegetación y árboles y un Gobierno que mire más allá de la M-30", ha zanjado Barrero.