El PSOE señala que la externalización de los cursos en centros de mayores "ha hecho aguas" y pide la "gestión directa"

Archivo - Dos personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista Emilia Martínez Garrido ha señalado que la externalización de los cursos de mayores "ha hecho aguas" tras la suspensión de algunos de ellos a raíz de la quiebra de la empresa Educo en verano y ha pedido la "gestión directa" para garantizar su continuidad y ofrecer estabilidad a los trabajadores y a los usuarios.

Ha sido en el Pleno de Cibeles, donde ha denunciado que, desde el verano, "los mayores de Retiro y Carabanchel están sin talleres, sin actividades, sin coordinadores y sin información". "Los talleres no son un pasatiempo: son salud emocional, compañía y bienestar", ha asegurado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "falta de diligencia y de respeto hacia los mayores".

"Me gustaría que empaticen con ellos, que les escuchen, porque requieren una solución. Los mayores están peleando por la recuperación de las actividades de sus centros. Están expresando su legítima indignación por esta situación que les priva de actividades vitales y esenciales para su bienestar físico, mental y emocional", ha remarcado.

Dice la socialista que los mayores "se sienten abandonados" por el Ayuntamiento, "que no les da ninguna certeza de reanudar los talleres", y ha calificado la situación como un "despropósito".

"¿Qué sucede con este modelo de gestión que tienen ustedes? Pues que cuando una empresa falla vemos cómo hace aguas este modelo de externalización de las actividades socioculturales, que son esenciales cuando se prestan para los mayores. La realidad es lo que está sucediendo, que el servicio se paraliza, que no hay ninguna alternativa inmediata", ha criticado.

En su turno de palabra, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha afirmado que el Ayuntamiento está trabajando "intensamente" para dar solución a este "problema sobrevenido" desde la "legalidad".

Del mismo modo, ha advertido al PSOE que "no se puede engañar a los mayores prometiendo soluciones imposibles" --haciendo alusión a una reciente visita de su portavoz, Reyes Maroto, a un centro de Retiro--. Fernández ha recordado que "de los 92 centros de mayores de la ciudad, 84 funcionan con normalidad" y que "el problema afecta solo a ocho centros", lo que, a su juicio, "no justifica cambiar el modelo de gestión".

El delegado a acusado a los socialistas de "manipular a los mayores" y ha recalcado que el Ayuntamiento no puede asumir deudas de una empresa privada en quiebra ni sustituir con voluntarios el trabajo de los empleados despedidos, "porque sería un fraude de ley".

"Vamos a intentar entre todos buscar la solución más inmediata, pero siempre cumpliendo la legalidad y sobre todo no engañando a las personas mayores como ha hecho la señora Maroto", ha insistido Fernández.

Por su parte, el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha destacado que Madrid ofrece "la mayor red de servicios para mayores de Europa" y ha respaldado al PP en esta situación generada por "un problema puntual derivado de un concurso de acreedores".

"Como es lógico, las personas que recibían esos servicios están muy enfadadas e intranquilas. Y como es habitual, la izquierda se ha encargado de movilizarlos y alarmarlos, a pesar de que el problema se ha tratado ya en los plenos de ambas Juntas Municipales", ha explicado.

De su lado, la concejala de Más Madrid Mar Barberán ha criticado la "falta de previsión y de agilidad" del Gobierno de Almeida y ha acusado al PP de "dejar sin actividades a 47.000 personas mayores". A su juicio, el caso demuestra "el fracaso del modelo privatizador" que, a su parecer, "condena a los trabajadores a la precariedad y a los mayores a la soledad".

En su réplica, el delegado José Fernández ha reprochado a Más Madrid la "hipocresía" de criticar ahora el modelo cuando "no municipalizaron" los talleres durante el Gobierno de Manuela Carmena.

"Tuvieron cuatro años para municipalizarlo. Cuatro presupuestos y no municipalizaron. Es la realidad, son los datos. Educo llevaba prestando servicio más de 20 años, también con ustedes. Pero también en el PP somos los culpables de la quiebra de las empresas. De verdad. No nos vamos a saltar la legalidad y estamos buscando una solución", ha concluido Fernández.

Finalmente, la proposición fue rechazada por mayoría, con los votos en contra de PP y Vox, y el apoyo del PSOE y Más Madrid.