PSOE señala que el presupuesto "opaco" de la EMVS demuestra "falta de ambición" y de "compromiso real" con la vivienda

Archivo - Fachada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero ha señalado que el presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para el año 2026 es "opaco" y demuestra la "falta de ambición" y de "compromiso real" con el derecho a la vivienda en la capital.

"Hoy hemos denunciado que el presupuesto de la EMVS no está a la altura de la emergencia de vivienda que se vive en Madrid", ha afirmado el edil en declaraciones difundidas a los medios.

En concreto, ha apuntado que son unas cuentas "opacas" al "faltar" información básica para controlar el uso del dinero público. "No detallan qué promociones han terminado, no hay desgloses por distritos y ni indicadores de eficiencia ni análisis de riesgos. Así no se gestiona una empresa pública", ha criticado.

Asimismo, Barrero ha puesto el foco en la aportación del Ayuntamiento, que califica como "insuficiente", puesto que "vuelve a caer". Al detalle, cuenta que, en 2023, "había 204 millones", y ahora en 2026 "baja a 174 millones", unos "30 millones de euros menos, lo que supone un recorte de casi el 14,7% para vivienda pública".

"Su propuesta para 2026 es solo construir 221 viviendas nuevas en tres promociones, completamente insuficiente, y además lo maquillan sumando cesiones de suelo como si fueran aportaciones. Eso significa un cambio de modelo, menos vivienda pública construida y más suelo entregado al sector privado, que no garantiza alquiler asequible ni un parque público estable", ha explicado.

Por último, ha remarcado que "no es creíble" por la ejecución presupuestaria y el presupuesto, "que desde 2024 era de 123 millones y en 2026 baja a 76 millones". "Es decir, un 40% menos mientras tenemos 60.000 familias esperando una vivienda pública", ha indicado el también portavoz socialista de Vivienda.

En este sentido, Barrero considera un "dato clave" el hecho que, desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, "se han vendido o cedido 194 parcelas y se han adjudicado 120". "En esos suelos la EMVS se podrían haber construido 9.200 viviendas públicas y no se ha hecho nada", ha concluido.