PSOE subraya que "hay dos meses muertos en los que Almeida no informa a nadie cuando él ya sabía" del presunto espionaje

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Consistorio de Madrid, Mar Espinar, ha subrayado que al menos "hay dos meses muertos en los que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no informa a nadie del Ayuntamiento cuando él ya sabía" del presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Espinar ha hecho estas declaraciones tras escuchar al gerente de la EMVS, José Antonio Acosta, quien ha manifestado en la segunda sesión de la comisión de investigación que conoció por la prensa los hechos "bochornosos, inmorales e ilegales" del presunto espionaje con recursos municipales. Lo hizo el 16 de febrero porque en una reunión celebrada un mes antes en el edificio APOT, el 12 de enero, le invitaron a salir de ella para, posteriormente, el consejero delegado, Diego Lozano, transmitirle que no le afectaba. "Olvídate, no pasa nada", le dijo.

"Hay dos meses muertos, en el mejor de los casos, en los que Almeida no informa a nadie del Ayuntamiento cuando él ya lo sabía. Hay que esclarecer por qué no lo hace", ha reclamado la edil socialista ante la prensa.

También se ha referido a las "acusaciones de Ayuso y Almeida porque uno de los dos miente y, a día de hoy, el que parece tener más papeletas para mentir es Almeida, que ha demostrado que mintió porque en diciembre (cuando sitúa el inicio de la investigación interna) lo sabía y hasta marzo no hace nada".

Para Espinar, todo esto es un "examen continuo para garantizarse Almeida su futuro político, que es ser candidato en 2023, que es lo único que le interesa". "Pero creo que ahora mismo no lo tiene cien por cien seguro y, como es lo único que le preocupa, sigue haciendo una dejación obscena de sus funciones como alcalde al tener Madrid abandonado", ha recriminado.

Espinar ha declarado que Almeida "parece tener miedo a lo que puede pasar en comisión" y "por eso no cumple con su palabra de que todos los cargos políticos del PP que estén llamados comparecen y se ampara en informes jurídicos para no tener que dar explicaciones". Todo ello unido a su "empeño para que la oposición no tenga la información que pide en tiempo y forma". "Eso me hace pensar que tiene mucho que ocultar", ha advertido.

Preguntada por la presencia de Vox en la comisión aunque no pregunte, la edil socialista cree que los de Javier Ortega Smith están "con las palomitas" porque solo les interesa su "discurso para levantar odio, visceras y enfrentar a la gente". Viven de eso. No tienen más interés que ver en primer plano cómo se están desangrado PP y Cs", ha resumido.