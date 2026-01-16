PSOE tacha de "chiringuito privado" el centro universitario del ICAM y afea a Ayuso "asfixiar" a las seis públicas

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha tachado de "chiringuito privado" el centro universitario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) adscrito de la Universidad Complutense (UCM) y ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "asfixiar" económicamente a las seis universidades públicas presentes en la Comunidad.

"El Colegio de Abogados está para defender la procesión, no está para hacer negocios, no está para expender títulos universitarios a privados", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Esta semana se conocía que el partido recurría a los tribunales el reconocimiento de este centro por parte de la Comunidad de Madrid .

Este mismo viernes ha informado el Ministerio de Ciencia y Universidades de que haría lo propio, pero ha aclarado que estaba obligado por ley a registrar el centro del ICAM, tras afirmar el Gobierno de Ayuso que el Ejecutivo central lo había "avalado".

Según Espinar, este reconocimiento sienta "un precedente muy grave" y ha apostillado que el ICAM "no está para defender los intereses de particulares", en referencia velada al novio de la presidenta, Alberto González Amador, y el papel de la entidad colegial en su proceso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos que derivó en su inhabilitación.

"No vamos a permitir que Madrid sea invadida por los chiringuitos privados que pretende el Partido Popular de Ayuso mientras está asfixiando a las seis universidades públicas que tenemos en nuestra Comunidad", ha advertido.

ICAM Universidad nacía el 14 de noviembre con la publicación de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se convertía en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional.

ACLARACIÓN DEL ICAM

Por su parte, el ICAM afirmaba en un comunicado en diciembre que este proyecto universitario del Colegio es anterior en el tiempo al caso de la denuncia del Fiscal General de Estado, a la denuncia por revelación de secretos y al juicio ante el Tribunal Supremo --datando su inicio en 2022--.

Asimismo, recalcaba que la autorización de la adscripción se ha producido tras una tramitación prolongada (2023-2025), con "sucesivos informes de órganos académicos, técnicos y de calidad, siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente previsto y aún pendiente de la futura autorización de inicio de actividades y de nuevas evaluaciones externas".

"El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de 'pago de servicios' en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario", remataba.