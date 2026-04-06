PSOE tacha 'Kitchen' de "lo peor que se ha visto en democracia" y PP ve "extintas" las responsabilidades políticas

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional - Pool

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha tachado el 'caso Kitchen' de "lo peor que se ha visto en democracia" mientras que el PP ha respondido que las "responsabilidades políticas están extintas".

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en el que arranca en la Audiencia Nacional el juicio que investiga el presunto operativo orquestado por la excúpula del Ministerio de Interior para tobar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que la Justicia tiene que actuar, "hacerlo rápido" y ha garantizado que su formación "respetará las decisiones que tome".

"Creo que el caso Kitchen es lo peor que se ha visto en la democracia, es la utilización del poder para encubrir una 'caja B' del PP y para pegarse la vida padre a través del dinero público", ha lanzado.

Esta semana llega también marcada por el inicio en el Tribunal Supremo del conocido como 'caso Koldo' de presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes. En el mismo se juzga al ministro del ramo durante la pandemia, José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Al ser preguntada por este juicio, Mar Espinar ha afirmado que confía en que "la Justicia actúe, que lo haga rápido" y que "dé respuesta a todos los españoles"

PP PIDE ELECCIONES GENERALES

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, también ha hecho referencia a ambos procedimientos judiciales. Sobre 'Kitchen' ha afirmado que son hechos "presuntamente cometidos hace 13 años" y que por ello las responsabilidades penales "se dirimirán en el juicio" mientras que las políticas "están extintas desde el punto de vista que ya no hay personas que están involucradas ahí que estén en las direcciones del partido".

En cambio, sí aprecia que las hay en Koldo, Ábalos y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ha destacado, entre otros, que el exsecretario de Organización Santos Cerdán está en la cárcel mientras que en el banquillo se encontrará desde este martes su predecesor José Luis Ábalos, quien, además, fue el encargado de defender la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy (PP) de Moncloa tras la sentencia de la 'trama Gürtel'.

"A la vista de la apertura de este juicio oral, pues creo que es el momento para convocar elecciones generales y que sean los españoles los que pongan fin a esta vergüenza internacional que tenemos en España y que tengamos un gobierno que salga de las urnas, que esté limpio, ¿no?", ha reclamado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido "que se haga justicia" por el 'caso Kitchen', uno de los "casos más escandalosos de corrupción política que ha tenido España".

"Yo creo que ahí vamos a poder ver cómo van a desfilar la plana mayor de Rajoy por los juzgados y es buen momento para recordar que nadie ha perdido perdón todavía", ha destacado.

Para su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, la agenda judicial de esta semana es "una muestra más del bipartidismo corrupto" que ha utilizado "todas las instituciones para enriquecerse".