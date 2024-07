PSOE-M también pedirá amparo al TC porque la Asamblea "impide el debate" y "fiscalización" a Ayuso con su mayoría del PP

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M también pedirá amparo al Tribunal Constitucional (TC) al entender que la Mesa de la Asamblea "impide el debate" y la "fiscalización" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su mayoría del PP.

"Es evidente que hay una connivencia entre el PP y la Mesa de la Asamblea. Están cometiendo errores que impiden la fiscalización democrática a la que debe ser sometido su Gobierno", ha trasladado el socialista en una entrevista con Europa Press el mismo día en el que Más Madrid ha anunciado que pedirá lo mismo al TC.

Lobato ha indicado que aunque aún no se ha presentado sí que se han presentado los expedientes de varias de las iniciativas que no fueron calificadas por la Mesa de la Asamblea. Ha puesto en el foco el 'no' del PP a tramitar las peticiones del PSOE para que comparezca el presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina. También ha recordado que se han parado comisiones de investigación y de estudio "de forma sorprendente".

A estas decisiones han pedido reconsideraciones a la Mesa, pero tras la vía administrativa ha anunciado que llegarán a la vía judicial en esa búsqueda del amparo de "derechos fundamentales".

"Una cosa es que políticamente discutamos y pierda una votación, eso es legítimo y democrático (...) Pero que no permitan ni siquiera discutir, fiscalizar y que tomen decisiones en a propia Mesa que impidan el debate es un disparate en términos democráticos", ha resumido.

La oposición de la Asamblea de Madrid ha criticado durante meses las decisiones de la Mesa de la Asamblea y han asegurado que estaban tomando decisiones de parte y no aplicando el Reglamento de la Cámara.