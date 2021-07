PSOE-M tilda de "esperpéntica" la gestión de Ayuso tras las críticas de sindicatos sobre la vacunación

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Sanidad y Cohesión Social de la Gestora del PSOE-M, África Moreno, ha calificado este martes como "esperpéntica" la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la crisis sanitaria, tras las críticas de sindicatos sobre la llegada de vacunas a centros de salud de la Comunidad en los que se había suspendido la vacunación.

Según ha asegurado en declaraciones a los medios, la Comunidad de Madrid ha entregado a dos centros de salud vacunas sin tener a gente citada, por lo que el personal sanitario ha tenido que llamar a las personas que les faltaban las primeras dosis. "No se puede no tener un control de algo tan serio como son las vacunas", ha asegurado Moreno.

Por otro lado, la responsable ha denunciado que el Hospital Zendal ha dejado de aceptar pacientes por "falta de medios". Moreno ha señalado que "no se puede construir un hospital y no dotarlo de personal sanitario". Además, ha expresado que no hay una "apuesta clara" por la Atención Primaria y que los centros de Urgencias continúan cerrados y la presión hospitalaria "en aumento".

El PSOE de Madrid ha reclamado a Ayuso que "se ponga a trabajar" y "abandone" los juegos y la confrontación. "El plan que tiene la Comunidad de Madrid para hacer frente a esto es que se sigue sin tener un plan", ha señalado, a la vez que ha pedido que piense en la salud de los madrileños.