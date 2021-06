El PSOE tilda de "inmoral" la decisión de Vox de no apoyar la Comisión de Residencias: "Los familiares tienen derecho"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha calificado de "inmoral" la decisión de Vox de no apoyar la Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia y ha asegurado que los familiares "tienen derecho a saber qué pasó".

Así lo ha expresado en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, haya avanzado esta mañana que ahora no apoyará esta Comisión, pese a haber dicho en un inicio que sí.

"Desde el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid recibimos con bastante preocupación las declaraciones que ha hecho hoy Monasterio sobre no apoyar la Comisión de Investigación en Residencias", ha trasladado.

Jalloul ha aseverado que los familiares tienen "derecho" a saber qué pasó con los más de 6.000 fallecidos, a los que "no se les permitió ser trasladados a los hospitales y además no se medicalizó las residencias". "Este intercambio de cromos entre Ayuso (presidenta de la Comunidad) y Monasterio, de yo te doy y tú me das, nos parece ciertamente preocupante", ha alertado.