PSOE tilda de "inoportuno y posiblemente innecesario" ERTE de Ifema

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha calificado este viernes de "inoportuno y seguramente innecesario" el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los trabajadores de Ifema y ha pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, que "asuman responsabilidades".

Así lo ha trasladado a la prensa Hernández durante la protesta de los trabajadores en la Puerta del Sol contra el ERTE. Para el socialista, tanto Ayuso como Almeida "han podido apoyar mucho más para no llegar a esta solución" con la segunda empresa pública más importante de la Comunidad.

Ha recordado, además, que "los trabajadores de Ifema ya hicieron un esfuerzo en octubre, rebajando un 20 por ciento su sueldo", y que ahora "es el momento de reactivar Ifema con Fitur".

Por otra parte, Pepu Hernández ha reprochado al Gobierno regional que abonase a Ifema 2,8 millones por establecer en sus pabellones el hospital de campaña contra el Covid-19 cuando "habrían tenido que pagar entre 10 y 14 millones de euros". "Deberían ser parte de la solución y no parte del problema", ha apostillado. Así, esta cuantía por debajo del precio real a abonar, según Hernández, ha supuesto "unos problemas".

También ha estado presente el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Modesto Noya, que ha puesto de relieve que "Ifema es una empresa importantísima para la región", ya que "de toda la riqueza madrileña, más del 2 por ciento proviene de Ifema". "Los madrileños necesitamos que Ifema funcione bien", ha precisado.

Por ello, ha aseverado, no entiende "que Ayuso y Almeida no se quieran sentar a negociar con los trabajadores el ERTE, que es obvio que es una solución en estos tiempos para la empresa, pero Ayuso y Almeida no quieren sentarse a negociar, pese a los sacrificios de los trabajadores de Ifema".

Por otro lado, ha calificado de "buenas noticias" que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunciara la celebración de Fitur en el próximo mes de mayo.