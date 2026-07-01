PSOE-M tilda de "machista y negacionista" a Ayuso por no mover "ni un solo dedo" para apartar al alcalde de Móstoles

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha tildado este miércoles de "machista y negacionista" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por no mover "ni un solo dedo" para apartar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de su cargo tras las acusaciones contra él de acoso sexual y laboral.

Lo ha trasladado así en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Móstoles haya desestimado el recurso presentado por la defensa del alcalde contra el auto que admitió a trámite la querella presentada por una exedil del PP en el Ayuntamiento por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

"No solo se lo deniega, sino que la magistrada está diciendo además que sí que hay indicios de acoso sexual y laboral y que hasta tendría relevancia penal. Y mientras, Bautista de alcalde sin inmutarse y Ayuso sin mover un solo dedo para apartarle", ha criticado la portavoz del PSOE.

Es por ello que ha censurado que en el PP de Madrid opten por "proteger y amparar" al regidor y exige que "sea apartado de manera inmediata de su puesto". "Pero la bajeza moral del Partido Popular de Madrid alcanza límites insospechados todavía", ha lamentado.