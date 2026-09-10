Radio Intercontinental Madrid estrena su cuarta temporada con nuevos programas y refuerza su alianza con Canal 33 - CANAL 33

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radio Intercontinental Madrid (95.4 y 107.8 FM) inicia su cuarta temporada desde su recuperación en 2023 con numerosos estrenos y una apuesta decidida por la colaboración entre radio y televisión, incorporando a su programación espacios de éxito de Canal 33 Madrid y llevando, a su vez, reconocidos programas radiofónicos al plató de la televisión local madrileña.

La nueva temporada comenzó el pasado 1 de septiembre con Radio Hora, espacio dirigido por Gerardo Quintana y realizado junto a Fernando y Pablo, que incorpora este año una importante novedad en su distribución: el programa puede escucharse también en Vitoria-Gasteiz a través de FM Musical 99.9 FM.

Esta incorporación forma parte del proyecto de Radio Intercontinental para ir configurando una red de colaboración entre emisoras de FM independientes de distintos puntos de España, que permite compartir contenidos y ampliar su difusión manteniendo la personalidad y autonomía de cada emisora. Radio Hora se convierte así en uno de los primeros exponentes de esta nueva fórmula de cooperación radiofónica.

Entre los espacios de la nueva temporada se encuentra también 'Emotivoces', el programa cultural y musical realizado por Sandra Loi, que combina música, cultura, conversación y emociones. Loi también estará al frente de 'Filtro Cultura Personal' los lunes a mediodía.

Radio Intercontinental mantiene además en su parrilla 'Hablemos de Adicción', dirigido por Gemma Serrano, un espacio dedicado al análisis, prevención y tratamiento de las adicciones desde distintas perspectivas profesionales. En el programa, que comenzó este miércoles, participan terapeutas, psicólogos y especialistas de reconocido prestigio, entre ellos el psicólogo Javier Urra.

UNA PARRILLA MUY COMPLETA

A esta programación se sumará este viernes 11 de septiembre a las 11 horas la terapeuta y mediadora familiar madrileña Mariar Andrés con su programa 'Mariar te escucha", enfocado en el bienestar emocional, las relaciones y el crecimiento personal.

El lunes 14 llega 'Territorio Viajero', el espacio sobre turismo, sostenibilidad y cultura dirigido por Paco Huertas; mientras que el miércoles regresa 'Profesionales Excepcionales', una cita semanal, amena, humana y entretenida dirigida por Javier Pascual, en la que acerca a los oyentes el mundo de la ingeniería, los negocios, la formación, la gestión empresarial, el mundo digital, la consultoría y muchos más.

La semana que viene también volverá el programa 'Caliente y Frío', la revista sonora más veterana de la radiodifusión española, más de 45 años en antena, conducida de lunes a viernes a las 21 horas por Álvaro Luis y Gemma Serrano, que han llevado al estudio a los personajes famosos de mayor actualidad. Y ya el 30 de septiembre, 'Sociedad Civil', de Julio Moreno, estrenará su quinta temporada, la tercera desde la recuperación de la nueva Radio Intercontinental de Madrid, el miércoles 30 de septiembre a las 13.00 horas.

A principios de octubre volverá 'La Terraza', dirigido y presentado por el conocido escritor de biografías autorizadas de famosos José Aguilar los jueves de 12 a 14 horas. Y también 'Abogado, Abogado', un programa de información jurídica dirigido por Ismael Istambul Fernández, socio fundador de Iberum Abogados, y por los miembros del despacho Fernando Salas y Marco Rey.

Próximamente además despegará 'Tomo Nota', el programa de entrevistas personales conducido por referente de la moda masculina, Paco Cecilio; y el espacio cómico 'Mucho Humor y Pocas Nueces', con Joste Fernández.

Igualmente, se incorporarán nuevos espacios como 'Despegando', sobre pymes y emprendedores; y un gran programa sobre magia, además de otras novedades y programas de la pasada temporada que regresaran a Radio Intercontinental Madrid. Toda la parrilla radiofónica, con sus repeticiones los fines de semana, se pueden consultar en la web www.radiointercontinental.net.

HOMENAJES A LOS GRANDES ARTISTAS

En el apartado musical, la histórica radio madrileña volverá a sorprender a sus oyentes con 'La Hora Feliz', un programa dedicado a los grandes artistas de la música española e internacional como Mari Trini, Nino Bravo, Cecilia, Julio Iglesias, Frank Sinatra y Camilo Sesto, entre otras figuras relevantes.

Igualmente, Radio Intercontinental Madrid seguirá emitiendo formatos musicales especializados como 'Viva Italia', con la mejor música transalpina de esta época; 'Baladas Inolvidables', con aquellas baladas que marcaron la historia de muchos españoles en sus mejores momentos; y 'Noche de Rondas', de medianoche a 1 de la madrugada del sábado a domingo, con los mejores temas de la tuna española.

RADIO QUE SE VE Y TELEVISIÓN QUE SE ESCUCHA

Una de las principales apuestas de esta cuarta temporada será reforzar la colaboración entre Radio Intercontinental y Canal 33 Madrid. Algunos de los programas mencionados se realizarán desde los platós de la televisión local madrileña para que, además de escucharse en radio, puedan ser vistos en televisión y difundidos a través de nuevos soportes.

El intercambio funcionará también en sentido contrario: programas consolidados de Canal 33 se incorporarán a la programación de Radio Intercontinental, adaptando sus contenidos al lenguaje radiofónico.

Con esta estrategia, ambos medios avanzan hacia un modelo de producción compartida en el que la radio se hace visible y la televisión puede ser escuchada, multiplicando las posibilidades de difusión de sus programas y colaboradores.

PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Canal 33 TV de Madrid y Radio Intercontinental Madrid han iniciado además un proceso de modernización tecnológica con el objetivo de reforzar su competitividad en la producción de contenidos audiovisuales y en la prestación de servicios publicitarios, mediante la incorporación de soluciones de automatización aplicadas a radio y televisión.

Dentro de esta estrategia destaca la implantación del sistema Close Radio TV, una plataforma tecnológica que permitirá automatizar buena parte de los procesos de realización y emisión, optimizando los recursos técnicos y humanos sin renunciar a la calidad de los contenidos.

La dirección del grupo considera que esta evolución permitirá agilizar la producción diaria, incrementar la capacidad de generación de contenidos para televisión, radio y plataformas digitales y ofrecer una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de anunciantes e instituciones.

Todas estas novedades se enmarcan en el plan de renovación tecnológica que el grupo está desarrollando durante 2026, junto con la modernización de sus estudios, la incorporación de nuevos sistemas de producción, la utilización de herramientas de inteligencia artificial en distintas fases del proceso audiovisual y la renovación progresiva de sus infraestructuras técnicas.