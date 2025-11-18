El Ramón y Cajal organiza este miércoles y jueves una nueva edición de su maratón de donación de sangre

Maratón de donación de sangre en el Hospital Ramón y Cajal - HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Ramón y Cajal organiza este miércoles día 19 y el jueves día 20 una nueva edición de su tradicional maratón de donación de sangre, en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

Bajo el lema "Dona sangre, fabrica sueños", esta 28ª edición se llevará a cabo en el propio Banco de Sangre, ahora situado en el Sótano 1 Centro del hospital, en horario de 08.15 a 20.15 horas.

Además, según ha explicado el centro hospitalario en un comunicado, habrá multitud de actividades gracias a la colaboración, de manera altruista y solidaria, de empresas, entidades públicas y privadas, así como de personal voluntario.

Además, cuenta con vídeos promocionales de Emergencias Madrid y la 501st Legion Spanish Garrison de Star Wars, que, a su vez, estarán en el hospital durante esos dos días. La Asociación Sonrisas asistirá el miércoles 19 a las 12.00h junto con los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

También Samur-Protección Civil, que participará con diferentes actividades como un Soporte Vital Básico de exposición y su equipo canino y equipo Halcón, que realizarán exhibiciones y explicarán su labor operativa.

También habrá puestos de simulación de RCP, donde se ofrecerán talleres prácticos de reanimación cardiopulmonar abiertos a todos los asistentes. Estos talleres de RCP se desarrollarán en la zona exterior del hospital (en caso de mal tiempo se realizarán en la antesala del salón de actos).

Igualmente, el musical Alicia en el País de las Maravillas brindará un pedacito de este espectáculo del Teatro Sanpol el miércoles día 19, a las 11.00 horas, en el vestíbulo principal del hospital. Por último, para el jueves 20, habrá una actuación de las Superheroínas, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

LA DONACIÓN DE SANGRE

En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones.

Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.