Reabre por completo el Puente de Zulema de la M-300 en Alcalá con una nueva pasarela para peatones y ciclistas

Archivo - Obras en el Puente de Zulema, en Alcalá de Henares - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reabierto al tráfico rodado de forma completa el Puente de Zulema de la carretera M-300, de titularidad regional, a su paso por Alcalá de Henares.

Durante las obras de renovación, que han durado cinco meses, se ha instalado también una nueva pasarela de 2,7 metros de ancho para el paso de peatones y ciclistas, así como elementos de protección adaptados especialmente a las bicicletas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este viernes este paso elevado, que se ha reforzado de manera integral con una nueva losa de hormigón que garantiza una mayor durabilidad y resistencia al tráfico intenso.

El también portavoz del Gobierno regional ha destacado el trabajo de la Dirección General de Carreteras a la hora de agilizar todo lo posible las obras, ampliando los turnos de trabajo, incluidos los fines de semana, para poder abrir al tráfico una semana antes de lo previsto y minimizar las molestias ocasionadas a los conductores.

"Este punto soporta diariamente un volumen de 19.398 vehículos, el 7% de ellos pesados, y desde su reapertura a la circulación el 6 de noviembre, ha supuesto un avance para los conductores de la zona, que disfrutan ahora de una calzada completamente renovada y de un acceso mejorado entre dos zonas muy transitadas", ha explicado.

García Martín ha incidido en la importancia de la nueva plataforma voladiza que el Ejecutivo autonómico ha construido en la cara este del puente. "Los vecinos pueden disfrutar ahora de una pasarela mucho más ancha, con la que se aumenta la seguridad tanto de viandantes como de ciclistas, para los que se ha colocado también una barandilla especial, de mayor altura, y aumentar así su protección", ha detallado.

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PUENTE

La estructura del Puente de Zulema se ha sometido también a trabajos de conservación y restauración que se han llevado a cabo respetando el valor histórico del enclave y conservando su estética original.

Durante la primera fase de las obras se reforzó la subestructura saneando, rellenando y sellando las fisuras de la piedra, y se aplicó un tratamiento con hidrofugantes.

En la segunda fase, centrada en la superestructura, se eliminó la acera original, instalando la nueva, pavimentando y colocando además un pretil metálico.

Esta actuación, en la que el Gobierno regional ha invertido más de 850.000 euros, forma parte de la Estrategia de Conservación y Mantenimiento de Carreteras de la Comunidad de Madrid que permite mantener los 2.500 kilómetros de vía en óptimas condiciones de seguridad.

DESDOBLAMIENTO DE LA M-121 A MECO

Durante su visita a Alcalá de Henares, el consejero ha apuntado también que la Comunidad trabaja en el desdoblamiento de la M-121 a Meco. "Este mandato hemos empezado con todos los proyectos, con todos los estudios previos para que eso sea una realidad y además no sea solo una realidad esa duplicación de esa calzada, sino que también pueda contar en el futuro con un carrel bici", ha explicado.

García Martín ha recordado que se trata de una actuación "muy demandada" por los vecinos de la zona y la Comunidad "es muy sensible siempre a todas las necesidades que puedan tener los vecinos de Alcalá". Al hilo, ha citado también la M-203.

"Tenemos ahora un presupuesto para el año 2026 donde vamos a seguir mejorando las carreteras, donde vamos a seguir mejorando las infraestructuras y también con grandes proyectos de inversión, lógicamente con la planificación adecuada, porque tampoco podemos poner todas las carreteras patas arriba sino que tenemos que hacerlo de manera ordenada", ha explicado.