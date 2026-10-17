Reabre la estación de Sol tras constatar que se han restablecido las condiciones de "seguridad y salud necesarias"

Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha reabierto a las 22:00 horas la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12:15 horas de este viernes por los altos niveles de amoníaco detectados por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos de ventilación a causa de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.

La compañía ha informado a través de su cuenta en la red social X de que se procedería a abrir la estación "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

El cierre, que afectaba a las tres líneas de Metro que convergen en la estación, lo había anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atribuyó la decisión a la petición de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos.

Por su parte, los sindicatos CC.OO., UGT y Solidaridad Obrera se desvincularon después de la medida y aseguraron que no la habían solicitado.