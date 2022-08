Recuenco denuncia "desidia" municipal en Leganés, falta de mantenimiento en parques y la cantidad de vertederos ilegales

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha denunciado la "desidia" del Gobierno municipal, la "falta de mantenimiento" en parques y zonas públicas, la "escasez" de policías locales y la cantidad de vertederos ilegales que tiene la ciudad, entre otras cuestiones.

En una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid', recogida por Europa Press, Recuenco ha destacado la cantidad de empresas y emprendedores de todo tipo con sede en Leganés, pero ha criticado que no reciben una buena respuesta por parte del Ayuntamiento.

"Leganés es un sitio muy atractivo para el emprendimiento por su ubicación. Pero cuando llegan a la puerta del Ayuntamiento, no se la abren y tarden ocho meses para darles una licencia de actividad y años en concederles obras. Estamos instalados en una desidia administrativa que espanta la inversión en la ciudad", ha afirmado.

El candidato del PP a la Alcaldía también ha señalado que el Consistorio leganense es, como administración, "el tercer peor pagador de la región tras Parla y Valdemoro, y el séptimo de toda España".

"Comparándonos con una ciudad similar en número de habitantes, somos los primeros de España en ese triste pódium. La ley te dice de pagar en 30 días y la media aquí está en 105 días. Hay facturas sin pagar desde hace dos años. Esto genera desesperación a muchas empresas, que saben que les va a pagar mal o tarde, si les pagan. Y eso tiene consecuencias", ha lamentado.

Como ejemplo se ha referido a los trabajadores de la empresa dedicada al sonido de actividades municipales. "No han cobrado y nos hemos quedado sin 'Lunas de Egaleo'. Las han tenido que suspender porque hay trabajadores en huelga. Al final, que el Ayuntamiento no cumpla tiene unas consecuencias importantes", ha aseverado.

Asimismo, Recuenco ha culpado al Gobierno local de perder cantidades millonarias de subvenciones esta legislatura por no presentar la documentación a tiempo o con fallos. "Perdió medio millón de euros de la Comunidad de Madrid para fortalecer los servicios de limpieza por el Covid. Se presentaron unos proyectos al Gobierno para recoger tres millones de fondos europeos y el Ministerio los calificó de proyectos inmaduros, que no valían para el objetivo de rehabilitar diferentes barrios. La Comunidad sacó también líneas de rehabilitación, con una cuantía de entre 1,5 y 2 millones también de fondos europeos y no presentaron nada", ha lamentado.

En otro orden de cosas, Recuenco ha indicado que Leganés es la ciudad de la región con más vertederos ilegales, con cien, "unos 200 bernabéus". "Este Ayuntamiento no vigila estos vertidos porque nos faltan 80 policías municipales. Esa dejación de funciones por parte del Gobierno local invita a que sea fácil venir y verter. El alcalde no es responsable de ello, pero sí de la falta de vigilancia y sanción", ha dicho.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

El concejal popular ha calificado el servicio público del Ayuntamiento de "lamentable". "Ha habido concentraciones y manifestaciones en contra del equipo de Gobierno local todos los años. Son asociaciones vecinales, sindicatos o AMPA de la Escuela de Música, donde ha habido años sin profesor de una determinada disciplina. Era un emblema de esta ciudad y muchos alumnos han ido a otro conservatorio por la incertidumbre de tener o no profesor en septiembre", apostilla.

Y todo a pesar, según ha subrayado Recuenco en la entrevista con 'Canal 33 TV' de, de que el Ayuntamiento presenta superávit económico. "No se trata de tirar el dinero público, sino de tener un mantenimiento de la ciudad. No podemos tener parques infantiles con ratas, como se ven en vídeos en redes sociales, por falta de mantenimiento", ha dicho.

Por eso, el portavoz del PP en Leganés se ha postulado como alternativa al actual equipo de Gobierno de PP y Cs. "Ante la desidia, hay ilusión, trabajo, esfuerzo y ganas. A lo largo de mi vida no me han regalado absolutamente nada y lo tienen que tener claro los vecinos de Leganés, que la alternativa es el Partido Popular. Tengo el apoyo de la presidenta y lo podemos conseguir. Como dice ella, del socialismo se sale", ha apuntado.

"Podemos demostrar que con un gobierno del PP, con alguien que se conoce el municipio como la palma de su mano y la manera en la que piensan los vecinos. Tenemos que abandonar esa desilusión y desgana. Estoy convencido de que va a ver un cambio y los vecinos apostarán por ello, como hicieron en las pasadas elecciones autonómicas. El proyecto lo iremos desgranando a partir de septiembre y cogeremos las ideas vecinales para hacerles partícipes de ello", ha concluido Miguel Ángel Recuenco.