La reforma de Podemos sobre la Ley de violencia de género no saldrá adelante previsiblemente por el rechazo de PP y Cs

La Proposición de Ley de Podemos para la reforma de la normativa de la Violencia de Género, que incluye como agresiones la violencia física, psicológica, sexual, laboral y la económica, al tiempo que pena otros aspectos como la violencia en el ámbito laboral o los matrimonios y abortos forzosos, no saldrá adelante previsiblemente por el rechazo de PP y Ciudadanos.

En octubre de 2016, a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos, el conjunto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una propuesta de reforma de la Ley 5/2005 contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid.

Una reforma que estaba, según ha informado Podemos en un comunicado, "orientada a adaptar las definiciones y formas de violencia de género, violencia machista contempladas a en dicha Ley a los requisitos internacionales".

La propuesta de Podemos y el conjunto de enmiendas presentadas por el resto de partidos se ha reunido durante un periodo de tiempo más de un año, centrando sus debates en el artículo 2, puesto que es el artículo donde se define qué se considera violencia contra las mujeres, cuáles son sus manifestaciones y dónde están sus delimitaciones.

Pero, este miércoles se ha reunido la Mesa de la Comisión de la Mujer para consensuar si esta reforma puede seguir su curso para su debate y aprobación en Pleno y tanto Ciudadanos como PP no se han posicionado a favor ya que la formación 'naranja' pidió un informe a los letrados de la Cámara regional que estima que el texto final "induce a confusión".

Ahora, según han informado a Eropa Press fuentes parlamentarias, el próximo 11 de marzo Podemos y PSOE debatirán las 50 enmiendas vivas de esta Proposición de Ley que previsiblemente no saldrán adelante y la reforma no llegue a debatirse en Pleno para su aprobación.

PODEMOS ACUSA A CS DE IR EN CONTRA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Podemos ha lamentado que "después de haber ido trabajando de forma conjunta y consensuada en un texto aceptable para todos los grupos, hoy, a menos de un mes para que concluya la legislatura, y después de todo este trabajo para situar a la Comunidad de Madrid a la altura de los requerimientos internacionales en materia de violencia machista, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha decidido, junto al PP bloquear esta ponencia".

La portavoz de Podemos, Clara Serra, cree que "este último giro por parte de Ciudadanos, demuestra claramente que ya se están aliando de facto con aquellos partidos que son contrarios a la mejora de los derechos de las mujeres".

"Llevamos años trabajando en una reforma que aprobó la cámara de forma unánime, una reforma necesaria para mejorar esta ley y dar a las mujeres de esta región garantías necesarias contra la lacra de la violencia machista. Hoy, como consecuencia de la actuación de Ciudadanos y del Partido Popular se cierra la oportunidad de contar con una ley mejor, adaptada a las indicaciones de Europa, al Pacto de Estado del Congreso y a los avances que otras leyes autonómicas han hecho en los últimos años", ha sostenido.

La portavoz de Podemos ha señalado que "para bloquear esta reforma", Ciudadanos ha hecho referencia a algunos de los argumentos que han escuchado "a Vox o al ala más misógina del PP, como la supuesta inseguridad jurídica de esta reforma, cuando las que están sufriendo verdadera inseguridad son las mujeres que son víctimas de violencia machista y a las que esta reforma daba más garantías".

CS TILDA LA REFORMA DE PODEMOS DE "CHAPUZA LEGISLATIVA"

Según Ciudadanos, Podemos ha intentado reformar otros artículos, no solo el 2 de esta normativa y creen que se trata de una "chapuza legislativa" en la reforma de la Ley Contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid".

"Podemos se queda sin tiempo y pretende llevar a la Comisión el texto sin acuerdo de la ponencia y sin consenso por parte de los Grupos parlamentarios. Clara Serra, presidenta de la misma, paralizó la reforma durante 3 meses cuando fue nombrada portavoz parlamentaria de su partido. Podemos ha tirado por tierra el intento de reformar por consenso la Ley contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid", ha criticado Ciudadanos.

De hecho, el texto final propuesto por Podemos y PSOE, según el informe jurídico solicitado por Ciudadanos el viernes 22 de febrero, "induce a confusión", lo que, a juicio de la formación 'naranja', puede provocar "inseguridad jurídica a las víctimas".

El informe jurídico, al que ha tenido acceso Europa Press, determina también que al legislar la Asamblea sobre violencia de género "lo esta haciendo sobre un ámbito competencial diferente al estatal pues sus competencias son de complemento o colaboración con la legislación internacional de la Unión Europea".

"Acudir a la mala praxis de transcribir una ley estatal como el presente caso no es complementar si no suplantar en sentido de dar a entender que es competencia de la Comunidad de Madrid", determina el informe.

Para Ciudadanos, esta situación, que demuestra "la dejadez y la falta de seriedad de Podemos a la hora de legislar un tema tan sensible como es el de la Violencia de Género, ha sido provocada por el propio partido morado", ya que fue la portavoz de Podemos, Clara Serra, "quien paralizó y retrasó los trabajos al no reunir a los grupos durante 3 meses".

"Esta es, probablemente, la mayor chapuza legislativa que ha perpetrado Podemos en toda la legislatura. No solo se auto rectificaron con nada menos que medio centenar de enmiendas, sino que han paralizado la ponencia durante 3 meses sin ninguna justificación. Mientras Ciudadanos esté presente en la Cámara Regional, no vamos a dejar que salgan adelante leyes sin ningún tipo de rigor y que, además, vayan en contra de la protección y asistencia de las mujeres de la Comunidad de Madrid", han aseverado.

Fuentes 'populares' han señalado a Europa Press que tanto la Ley regional como la estatal están "bien como están", que se pueden hacer algunos cambios pero no "una reforma integral" porque no se puede "a nivel legislativo legislar sobre un concepto que el Código Penal no lo recoge".

"Podemos quería hacer todo deprisa y corriendo y lo que quiere es blanquear su imagen", han criticado, al tiempo que han indicado que están de acuerdo con el informe de los letrados que pidió Ciudadanos.