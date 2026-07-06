Refuerzo de transporte durante el Mad Cool: lanzaderas de Metro, Cercanías y EMT hasta las 03.30 horas

Archivo - Archivo.- La estación de Metro de Villaverde Bajo Cruce de la línea 3 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) pondrá en marcha un dispositivo especial de movilidad durante la celebración del Mad Cool Festival Madrid, que tendrá lugar del 8 al 11 de julio en el espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde, y que contempla lanzaderas de Metro, Cercanías y autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) hasta las 03.30 horas.

En concreto, el servicios en la Línea 3 de Metro se reforzará entre las 00.30 y las 01.30 horas durante estas cuatro jornadas, han informado desde el CRTM.

Además, habilitará un servicio especial lanzadera entre Villaverde Alto y Sol desde las 01.30 hasta las 03.00 horas el miércoles, y hasta las 03.30 horas de jueves a sábado, con paradas intermedias en Legazpi y Embajadores y frecuencias de entre 7 y 20 minutos.

Por su parte, la EMT pondrá en marcha un servicio especial de autobuses lanzadera entre Villaverde Alto y Atocha, con parada en Legazpi. Funcionará desde las 00.30 hasta las 02.00 horas el miércoles y entre las 01.30 y las 03.30 horas de jueves a sábado, con frecuencias de entre 5 y 10 minutos.

Asimismo, Cercanías Renfe establecerá un servicio lanzadera entre Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias, en el mismo horario y con frecuencias de entre 15 y 30 minutos.

Durante el día, para facilitar el acceso al recinto, la EMT mantendrá operativas las líneas 22, 79, T41 (viernes) y la nocturna N14, que conecta Cibeles con Villaverde Alto. Además, la red de autobuses interurbanos reforzará las líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807, así como las líneas urbanas 2, 3 y 4 de Getafe.

En Metro, el acceso podrá realizarse a través de las estaciones de Villaverde Alto (L3) y Los Espartales (L12), mientras que Cercanías contará con las estaciones de Villaverde Alto (C4 y C5) y San Cristóbal Industrial (C3).

Desde el CRTM han apuntado que, con motivo de las restricciones de tráfico que puedan establecerse en el entorno del recinto por razones de seguridad, algunas líneas de autobús podrían registrar desvíos o modificaciones en su recorrido habitual. Estas incidencias serán comunicadas a través de los canales oficiales.

Con este dispositivo especial, desde la Comunidad de Madrid se quiere garantizar los desplazamientos de los asistentes en condiciones de seguridad, eficiencia y accesibilidad, fomentando el uso del transporte público como la mejor alternativa para acceder al festival. Toda la información sobre este plan especial de movilidad está disponible en la página web del Consorcio Regional de Transportes.