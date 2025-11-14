La región lidera la matriculación de vehículos eléctricos y enchufables en España

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en el Espacio Instalador de Iberdrola, ubicado en el Campus de Innovación y Formación que la compañía posee en San Agustín del Guadalix. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid encabeza la matriculación de vehículos eléctricos en España, concentrando más del 36% del total nacional, y se sitúa también como líder en híbridos enchufables, con un 53%, según ha destacado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

El consejero ha ofrecido estos datos durante la inauguración del nuevo Espacio Instalador de Iberdrola, ubicado en el Campus de Innovación y Formación que la compañía posee en San Agustín del Guadalix, un espacio destinado a la capacitación técnica y la formación, según ha destacado la Comunidad en un comunicado.

Novillo ha subrayado el trabajo del Ejecutivo autonómico en el impulso a la movilidad de bajas emisiones, la instalación de cargadores para particulares y flotas de autobuses, así como las políticas de protección del medio ambiente y la biodiversidad "que protegen el entorno de los ciudadanos".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de Iberdrola por avanzar en "la transición energética a modelos respetuosos con la naturaleza, la economía y el empleo verde, así como la empleabilidad de jóvenes y profesionales senior en este ámbito clave para el desarrollo".

Según ha señalado el consejero madrileño, el nuevo espacio formativo albergará a mil personas al año en sus aulas, y facilitará la participación de hasta 50.000 en su versión digital.

El Espacio Instalador se integra dentro de la estrategia de innovación y capacitación de la empresa energética, orientada a reforzar la formación técnica en un sector en crecimiento y clave para los objetivos de descarbonización y electrificación del transporte.