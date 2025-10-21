La región registra niveles históricos de ozono durante 2025 por las olas de calor, según Ecologistas en Acción

Archivo - El skyline de Madrid durante la pandemia del coronavirus, el 24 de abril de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La contaminación por ozono troposférico se ha disparado en la Comunidad de Madrid durante 2025, impulsada por las intensas y prolongadas olas de calor del verano más cálido desde que existen registros, según recoge el informe sobre contaminación por ozono presentado por Ecologistas en Acción.

El estudio, basado en datos de 45 estaciones de medición en la Comunidad de Madrid, concluye que las siete zonas de la región, donde residen siete millones de personas, han incumplido los objetivos legales vigentes y los aprobados por la Unión Europea para 2030, reza un comunicado de la organización.

El colectivo ecologista ha aprovechado la ocasión para advertir de que los niveles de ozono en la región han sido los más altos desde al menos 1990, con un incremento del 45 por ciento respecto al promedio de los años 2012-2019, y del 107 por ciento en la capital. En 2025 se han registrado 175 superaciones del umbral de información durante los meses de junio, julio y agosto.

El ozono, señala el informe, "no tiene una fuente humana directa", sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros "contaminantes denominados precursores", emitidos por el transporte, las centrales termoeléctricas, cierta actividad industrial o la ganadería intensiva. Por su carácter estacional, se trata de "un contaminante típico de primavera y verano".

Ecologistas en Acción ha hecho un llamamiento tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid para que apuesten por la elaboración urgente de planes de mejora de la calidad del aire por ozono y la puesta en marcha de protocolos frente a episodios de alta contaminación que permitan adoptar medidas eficaces, en particular sobre el tráfico.

La entidad mantiene además un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la "inactividad administrativa y negligencia reiterada" del Gobierno regional en esta materia.

PROBLEMA SANITARIO "DE PRIMER ORDEN"

El citado informe subraya que la contaminación por ozono debe considerarse "un problema sanitario de primer orden", que podría causar hasta 1.500 muertes anuales en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Durante el verano de 2025, el Instituto de Salud Carlos III ha atribuido a la región un exceso de 592 muertes relacionadas con el calor y el ozono.

La organización ecologista ha denunciado además la escasa información ofrecida a la ciudadanía durante los episodios de contaminación, limitándose las administraciones a difundir avisos rutinarios sin restricciones al tráfico, a diferencia de otras grandes ciudades europeas.

Finalmente, el colectivo propone medidas estructurales como reducir el tráfico motorizado, sustituir disolventes orgánicos por agua, penalizar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación, y establecer una moratoria para nuevas macrogranjas, junto con políticas de ahorro energético y planificación ordenada del despliegue renovable.