Remeros piden ayuda al Consejo Superior de Deportes para seguir en el Manzanares ante la "persecución" del Ayuntamiento

Publicado 26/11/2018 12:51:27 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Remo de Madrid ha pedido este lunes ayuda al Consejo Superior de Deportes para continuar su actividad en la escuela a orillas del río Manzanares, previsto su cierre por la renaturalización del río, y han acusado al Gobierno municipal de "persecución" y "acoso" a sus miembros.

"Pedimos a las federaciones de todos los deportes de Madrid que nos ayuden, al Consejo Superior de Deportes, que no ha dicho ni mú, que está muy calladito. Tenemos el apoyo incondicional del COE. Es de inmediatez que nos den su apoyo, por el acoso que reciben estos chavales, que son estrellas en lo que hacen y se les manda a otras comunidades", ha lanzado Lola, madre de la remera Nuria Pretel.

A través de un comunicado de la Junta de Arganzuela, se avisó de que este lunes técnicos municipales acudirían a la Escuela para recoger las llaves de la misma. Sin embargo, Ana María Díez, miembro de la plataforma en defensa del remo y de la junta directiva ha precisado que "el plazo de la cesión de la nave se cumple el 3 de enero", y que la anterior notificación era "ilegal".

"No entendemos esa actitud cuando en el pleno de Arganzuela se aprobó por mayoría de los grupos a excepción de Ahora Madrid que la nave fuera para el remo. Siguen sin especificar para qué la quieren. Al principio sí, para un centro de estudio de aves, cosa que no tiene ningún sentido. Como el centro de aves no coló, en noviembre han intentado quitarnos la nave con el fin de otros usos, sin especificar absolutamente nada", ha lamentado.

Ha acudido a la Escuela el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, para mostrar su apoyo a los remeros. Junto a él han estado presentes las ediles 'populares' Isabel Martínez-Cubells y Carmen Castell.

Almeida ha criticado que la Escuela Municipal de Remo fuera "desahuciada del río Manzanares por la delegada de Cultura y Deportes, que es Manuela Carmena", quien "ahora les quiere desahuciar de la nave". El portavoz de los 'populares' en Cibeles ha indicado que esta situación "es grave porque no se les da ninguna alternativa, y además se les quita el único medio de entrenamiento".

"Les prometió en octubre que les iba a recibir. No ha tenido ninguna comunicación con ellos. Aquí hablamos de muchos chavales, unas cincuenta personas; hay chavales que vienen de la inclusión y para ellos es especialmente importante tener un lugar donde practicar deporte, pensemos en las alternativas que no tienen al deporte", ha lanzado.

Por ello ha pedido a la alcaldesa, Manuela Carmena, que "tenga la sensibilidad de reunirse con quienes usan la Escuela de Remo", y que lo haga "en un tiempo libre entre viaje y viaje por el extranjero". "Que se acerque, que hable con los chavales, y los cuide, que esté con ellos un rato, que les pregunte sus inquietudes y aficiones y se haga una idea de lo que supondría ese desahucio", ha sugerido.

UNA PRÓRROGA "SIN SENTIDO"

Díez ha explicado que se dio una prórroga de "dos meses", alfo que "no tiene sentido", ya que están aún en vigor los convenios de la escuela, que vence el 30 de junio, y el convenio de juegos municipales, que vence a finales agosto, "ambos firmados por la alcaldesa". "Es un sinsentido el hecho de que me concedas la escuela y luego me quieras quitar la nave", ha lanzado.

Debido a esta situación, Ana María Díez ha asegurado que de ocho monitores han pasado a dos. "No mantenemos a uno por las dimensiones del aparato que estamos utilizando. A nivel de economía familiar, también les está llevando a las listas del desempleo", ha lamentado.

Sobre la posibilidad de realizar su actividad en el embalse de Valmayor, Díez ha recordado que está a "70 kilómetros" de la capital. "La palabra municipal nos acoge; el embalse de Valmayor está cerrado desde 2016, y tendría que hablar con el ayuntamiento de Valdemorillo, no con el de Madrid", ha afeado.

La madre de Pretel ha puesto en valor la oportunidad que da esta Escuela para "hacer deporte" en el distrito. "Se necesita hacer deporte, no estar ahí debajo del puente fumando cuatro porritos, que se puede hacer, no está mal, pero denle la opción de practicar un deporte", ha expresado.