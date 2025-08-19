Rescatado un perro en un domicilio de Valdemoro sin comida y agua y rodeado de orín y heces - POLICÍA LOCAL DE VALDEMORO

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Valdemoro han rescatado a un perro que se encontraba en estado de abandono en el interior de un domicilio de la localidad, sin comida ni agua y rodeado de orín y heces.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes después de que un vecino alertara e un fuerte olor a descomposición en una vivienda, según ha informado la Policía Local en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Los efectivos, que accedieron al interior de la vivienda al escuchar los pasos del animal y no abrir nadie la puerta, localizaron en el interior del domicilio sin comida, sin bebida y rodeado de orín y heces.

El animal ha quedado a cargo del Centro de Protección Animal de Valdemoro y los dueños del can son investigados como presuntos autores de un delito de maltrato animal, ha apuntado la Policía Local.