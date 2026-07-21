Rescatan a un hombre de 63 años que sufría un ahogamiento en una piscina municipal de Usera - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil de Madrid ha revertido la parada cardiorrespiratoria de un hombre de 63 años que había sido rescatado por los socorristas en la piscina del Centro Deportivo Municipal Moscardó, en Usera.

Los socorristas han comenzado las maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos médicos, que han conseguido revertir la parada y lo han trasladado en estado muy grave al hospital Clínico.

Asimismo, una psicóloga del equipo de Samur ha atendido a la pareja de la víctima.

La Policía Municipal de Madrid ha colaborado desalojando las instalaciones junto con el personal de las mismas y ha escoltado el convoy hasta el hospital.