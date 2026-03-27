Retenciones en las salidas de Madrid por la A1, A2, A3, A4 y M-607 en el arranque de la operación de tráfico

Archivo - Archivo.- Varios vehículos en la A5 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de Madrid por las carreteras A-1, A-2, A-3, A-4 y M-607 registraban retenciones en el arranque de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, con complicaciones también por dos accidentes de tráfico en la entrada a la capital por la A-5 y en la M-40, en los túneles del Pardo.

Con datos de las 15.00 horas, coincidiendo con el arranque de la primera fase del operativo especial de tráfico, las principales retenciones se registraban en la A-1, a la altura del circuito del Jarama; la A-2, en Coslada y Torrejón de Ardoz; la A-3, en Rivas; la A-4, en Butarque y Pinto, y en la M-607, a la altura de Tres Cantos, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, un accidente de tráfico registrado a la altura del kilómetro 13 de la A-5, a su paso por Alcorcón, ha obligado al corte del carril izquierdo y provoca retenciones en sentido entrada a Madrid. Otro siniestro, este en la M-40, en la zona de los túneles del Pardo, en sentido A-6, también generaba complicaciones circulatorias.

Igualmente, a esa hora había tráfico intenso en varios puntos de la M-40 como en los entornos de Coslada y Vicálvaro, y en la M-50, en zonas como el entorno de Boadilla del Monte, en dirección A-6, han apuntado desde la DGT.

La Dirección General de Tráfico prevé más de 3,35 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante las dos fases de la operación salida con motivo de la Semana Santa, más de 785.000 de ellos en esta primera fase, que se extenderá hasta las 00.00 horas del domingo día 29.

El resto de desplazamientos están previstos durante la segunda parte de la operación especial de tráfico, que será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.