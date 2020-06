Reyero cree que ahora hay muchos interesados en un nuevo modelo de residencias que en el pasado "no lo estaban"

Más Madrid afea al Gobierno regional haberse convertido en "un inmenso Titanic donde quien va en tercera clase no tiene derecho a salvavidas"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha cuestionado este jueves que haya muchos interesados ahora en llevar a cabo un nuevo modelo de residencias y que en el pasado no lo estuvieran.

"Ahora hay muchas personas interesadas en un nuevo modelo de residencias pero que en el pasado no estaban demasiado interesadas. No me refiero a usted, me refiero a otras personas que están también en este hemiciclo", ha lanzado el consejero durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves en respuesta al diputado de Más Madrid Emilio Delgado sobre la creación de una comisión de investigación de residencias.

Reyero ha dado la "bienvenida" a que se abra una investigación parlamentaria como ejercicio de transparencia que va a permitir "saber qué es lo que ha funcionado y lo que no en la gestión actual y en el pasado", la "única manera" que cree que tienen para mejorar.

Además de las responsabilidad "políticas", el titular de Políticas Sociales quiere que se aproveche la comisión para analizar el nuevo modelo de residencias que necesitan y para el cuidad de los mayores, con el que sean capaces de reflexionar.

En este punto, ha defendido que desde su Consejería han mantenido reuniones para hablar del nuevo modelo de residencias con patronales y sindicatos y con los grupos, además de que han propuesto la resolución de cuatro contratos, de residencias, del que están a la espera de que se resuelvan.

"Soy un pleno convencido de la necesidad de un cambio de modelo y tenemos que decidir si queremos contar con unas residencias que sean algo parecidas a unos hospitales; que yo creo que no, no creo que ese sea el modelo. Puede ser el modelo para un determinado tipo de residente, más dependiente, pero las residencias no pueden perder su característica de hogar entre las personas mayores", ha sostenido.

"HAN CONVERTIDO SU GOBIERNO EN UN TITANIC", DICE MÁS MADRID

En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha criticado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acuse a la izquierda con esta comisión de investigación de querer "instrumentalizar el dolor" y le ha propuesto que lo que tiene que hacer es reunirse con los familiares de las víctimas "que no han tenido ni un solo hueco" para escucharles y darles apoyo.

"Les preocupa que se investigue la gestión de esta crisis, los protocolos de la vergüenza por los cuales se ha excluido la atención hospitalaria a mayores. No llevaban a mayores a los hospitales públicos. Han convertido su Gobierno en un inmenso Titanic donde quien va en tercera clase no tiene derecho a salvavidas", ha lamentado el parlamentario de Más Madrid.