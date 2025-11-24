Rivas precinta una industria ilegal en la Cañada Real tras ignorar requerimientos de cierre

Industria ilegal precintada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en la Cañada Real - AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha procedido al precinto de una industria ilegal que operaba de forma impune en el sector 4 de la Cañada Real, dedicada principalmente a la actividad de chatarrería, tras desoír varios requerimientos municipales de cierre y cese de uso.

La actuación, ejecutada el pasado viernes, se desarrolló de forma conjunta con la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, notificándose a la empresa el cese inmediato de la actividad y adoptándose las medidas necesarias para impedir su continuidad, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante el operativo, la Inspección de Trabajo identificó a dos trabajadores en situación irregular, mientras que el Seprona impuso varias denuncias por delitos contra la salud y el medio ambiente. Además, una compañía eléctrica presentará una denuncia penal por fraude en el suministro.

El Ayuntamiento de Rivas ha anunciado igualmente que interpondrá una denuncia penal por delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. La industria ya había sido advertida en múltiples ocasiones, acumulando diversos requerimientos e inspecciones, además de actuaciones previas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El concejal del Barrio Oeste, José Luis Alfaro, ha destacado el carácter "contundente" del operativo y ha advertido de que se actuará con contundencia contra "quienes usan la Cañada Real para delinquir y especular con el suelo público".

El dispositivo, coordinado por la Oficina del Comisionado de Ciudad, movilizó a más de 30 trabajadores municipales y maquinaria de las áreas de Urbanismo, Mantenimiento y Policía Local, además del apoyo de la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil de Rivas y unidades especializadas como ARS y Seprona.

Las parcelas anexas a la actividad, ya recuperadas, han sido puestas a disposición de la Comunidad de Madrid para su descontaminación, limpieza y recuperación.