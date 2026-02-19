Los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad de Madrid se reducen más de un 50% en el último año

Visita del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a los Equipos ROCA en El Molar - DELEGACIÓN GOBIERNO EN MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad de Comunidad de Madrid se han reducido en más de un 50% en el último año, hasta alcanzar la cifra más baja de la serie histórica en esta tipología delictiva, con un descenso en términos absolutos de más de 80 delitos respecto al ejercicio anterior.

Así lo ha destacado la Delegación de Gobierno en Madrid en un comunicado tras la visita del delegado, Francisco Martín, al Puesto de la Guardia Civil en El Molar, donde ha conocido de primera mano el trabajo que desarrollan los Equipos ROCA (Robos en el Campo).

Martín ha atribuido este descenso al "extraordinario" trabajo de estas unidades especializadas, subrayando que sus "magníficos resultados" demuestran la importancia de coordinar todos los recursos del Estado en apoyo del sector primario, que, según ha señalado, "cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno de España".

En la Comunidad de Madrid operan cinco Equipos ROCA, de un total de 130 desplegados en el conjunto del país. Durante la visita, el delegado ha podido comprobar los medios materiales con los que cuentan para sus investigaciones, como drones, vehículos adaptados al entorno rural y binoculares térmicos.

Los Equipos ROCA son unidades especializadas de la Guardia Civil creadas en 2013 con el objetivo de prevenir e investigar delitos que afectan a explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente robos de maquinaria, herramientas, cosechas y ganado, así como otros delitos contra el patrimonio en el entorno rural.

Entre sus funciones se encuentran el contacto permanente con agricultores y ganaderos, el análisis de información, la coordinación operativa con otras unidades y la investigación criminal, incluyendo la elaboración de atestados y diligencias y la colaboración con autoridades judiciales y fiscales. También realizan inspecciones en puntos de venta y transporte de productos, identifican a los presuntos autores y diseñan dispositivos operativos para su detención.

Además, mantienen una estrecha colaboración con unidades como las Patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, Grupos Rurales de Seguridad, el Grupo de Caballería, el Servicio Aéreo, así como con guardas rurales, vigilantes privados y los propios agricultores y ganaderos.