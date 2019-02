De la Rocha invita a Sánchez a su presentación oficial y no descarta "conjuntar fuerzas" con Dávila en segunda vuelta

Actualizado 11/02/2019 15:19:32 CET

El exalcalde socialista de Fuenlabrada, exconsejero de Educación con el Gobierno de Joaquín Leguina y exdiputado autonómico y nacional, Manuel de la Rocha Rubí, ha invitado por carta al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, a su presentación oficial como precandidato a las primarias del PSOE para el Ayuntamiento de la capital, una 'carrera' en la que no descarta "conjuntar fuerzas" con el edil Chema Dávila en una segunda vuelta.

Ante los medios de comunicación en un encuentro en un despacho de abogados de la Gran Vía madrileña, De la Rocha ha asegurado que tiene el "máximo respeto" a sus contrincantes (Pepu Hernández, Chema Dávila y Marlis González) "sean o no militantes". Sin embargo, pese a que "cualquiera de ellos puede ser candidato", De la Rocha se considera "mejor candidato que ellos".

En este punto ha indicado que cuenta con "experiencia municipal autonómica, parlamentaria, política y una experiencia profesional". "Soy un buen profesional", ha remachado.

Respecto a Chema Dávila, De la Rocha lo ha descrito como un "excelente concejal" hacia quien tiene un "enorme respeto y afecto personal". "Ha tomado la decisión libre de presentarse y confío en que si hay segunda vuelta, que lo más probable es ello, podamos conjuntar fuerzas para poder tener sus votos y ganar la Alcaldía de Madrid", ha apostillado.

Sobre la carta dirigida a Sánchez, De la Rocha ha explicado que en el PSOE "los candidatos ya no los designan los dirigentes", sino "los militantes". Así, mantiene que "en los procesos de elección debe haber igualdad de armas", en alusión al lenguaje jurídico. "Pido a Sánchez que ya que ha ido a la presentación de un candidato venga a la mía", ha apostillado.

"Ya que has asistido al acto de presentación de otro candidato, en aras al necesario equilibrio e igualdad de armas que todo proceso de primarias exige y comporta te pido e invito que asistas también al acto de presentación de mi candidatura, que se celebrará el 19 de febrero próximo a las 19 horas, en el Círculo de Bellas Artes", se puede leer en la misiva.

En ella, le muestra su apoyo por las políticas que desarrolla "especialmente en relación con la cuestión catalana". Le recuerda, además que fue elegido secretario general del Partido en un debate "abierto y participativo" en el que Manuel de la Rocha se decantó por él.

La carta aún no ha sido respondida. El exalcalde de Fuenlabrada confía en que Sánchez "conteste y asista". "En todo caso, Franco (secretario general del PSOE-M) ya ha asegurado que de ser invitado por otras candidaturas asistirá", ha precisado.

PERSONAS "CONOCIDAS Y RECONOCIDAS"

Al ser requerido por los apoyos que cuenta entre las filas socialistas para su candidatura al Consistorio, De la Rocha ha apuntado que será el día de su presentación oficial cuando se vea la cantidad de personas "conocidas y reconocidas" que le apoyan.

"Ese día verán quién me apoya, no sola numéricamente. Personas conocidas y reconocidas del PSOE que me permito no decir hoy y que verán allí", se ha dirigido a los periodistas.

La idea de Manuel de la Rocha es que entre los candidatos haya una "campaña fraternal" con la intención de "hacer propuestas a militantes, así como a madrileños y madrileñas". "No tendremos candidato hasta el día 9 o el 16; mi idea es aprovechar este periodo para que el debate y primarias sean entre madrileños y madrileñas", ha precisado.

IGUALDAD, FEMINISMO Y SOSTENIBILIDAD

En el encuentro con la prensa, De la Rocha ha ido enumerando los ejes de la que será su campaña, basada en los pilares de la igualdad, el feminismo y la sostenibilidad. Manuel de la Rocha ha asegurado que la "desigualdad entre el Madrid del norte y el del sur ha sido incrementada en los 26 años y medio" de gobierno del PP en la capital y que "los tres últimos años y medio no han sido capaces de revertir".

Ha sido sobre este aspecto sobre el que ha puesto de manifiesto que la esperanza de vida entre un niño que nace en Entrevías con uno que nace en el distrito de Salamanca es "de dos años y medio menos".

Apuesta también el exalcalde por la sostenibilidad de las grandes urbes como Madrid, algo clave en la lucha contra el cambio climático. Sobre Madrid Central, ha precisado que se trata de una "iniciativa socialista que se planteó por Purificación Causapié y Chema Dávila". En esta línea, apuesta por fomentar el transporte público, disminuir el tráfico de vehículos privados y contaminantes.

Para todo ello considera necesario contar con un "modelo de ciudad" para que no suceda, en su opinión, lo que ha ocurrido con la Operación Chamartín, que nace "cerrada en sí misma, sin tener en cuenta que así formulada incrementará el desequilibrio entre norte y sur". "En esta visión global, una de las operaciones clave también a iniciativa del PSOE es una oficina del sur y sureste", ha recordado. Aboga asimismo por la pluricentralidad, para que Madrid salga más allá del centro histórico.

"CARRIL BUS POTENTE"

Sobre la A-5 y la implantación de semáforos, De la Rocha ha aventurado que quizá sería beneficioso un "potente carril bus que haga que quienes llegan de ciudades limítrofes tengan más garantías de entrar rápidamente". "Tiene que tener una visión metropolitana", ha apuntado.

Vivienda pública de alquiler, perspectiva de mujer para construcción de la ciudad, escuelas infantiles, de cero a tres años y potenciar culturalmente Madrid a escala de ciudad con una presencia "potentísima" de espectáculos son otras de sus propuestas.

Por último, De la Rocha ha asegurado que "frente a los mensajes autoritarios de división, xenófobos de las tres derechas", él busca "extender la idea del pluralismo, la diversidad, la tolerancia", ya que "hay fuerzas políticas que quieren crear problemas donde no los hay con el lema primero españoles".