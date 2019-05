Rocio Monasterio advierte a PP y Cs que Gabilondo será presidente si no hay una negociación a tres bandas

Publicado 30/05/2019 12:02:28 CET

Dice que en caso de esa negativa, ya habrá tiempo de ponerse de acuerdo para una moción de censura hasta que Cs supere sus "complejos"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que no va a entregar los votos de su partido a PP y Ciudadanos a "cambio de nada" y ha advertido de que si la formación naranja no supera sus "complejos", será investido el candidato socialista, Ángel Gabilondo, porque "no va a bailarle el agua" a la izquierda como hacen ellos.

"Si Ciudadanos y la señora Ayuso quieren hacer presidente de la Comunidad al señor Gabilondo, pues ya nos pondremos de acuerdo más adelante para una moción de censura, no pasa nada", ha lanzado en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press.

En este sentido, la dirigente de Vox ha dicho que ella "no va a bailarle el agua" a la izquierda, como a su juicio hacen PP y Cs, para criticar a la formación naranja por sus "complejos" y sus "mantras" de no "sentarse con Vox".

Al respecto, Monasterio ha incidido en que sus 12 escaños en la Asamblea son determinantes para la gobernabilidad de la región y que los más de 120.000 votos en la capital harán, si no la resucita Ciudadanos, "salga del Ayuntamiento de Madrid".

También tiene "muy claro" que no se va a repetir el modelo andaluz porque "no es eficaz" y "no está dispuesta a perseguir una por una las medidas" que defiende Vox porque estos dos partidos. "Tenemos una responsabilidad hacia nuestros votantes y no pienso en ningún caso entregar esos votos por nada", ha remachado la candidata de Vox.

También ha dicho que no ha hablado con los candidatos de PP y Cs, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado respectivamente, y que "cada vez es más tarde" para llegar a un acuerdo que requiere tiempo pues la gobernabilidad no es una cosa que se cierre en "tres días".

Asimismo, ha dicho que las condiciones y las circunstancias con respecto al acuerdo de Andalucía son distintas y que a ella no le gusta "que le tomen el pelo".

"Yo no voy a permitir que triunfe esa forma de arrinconar a Vox, exijo respeto", ha asegurado Monasterio para incidir en que su condición de "una mesa a tres" para negociar es "inamovible".