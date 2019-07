Rocío Monasterio: "Objetivamente no hay ninguna razón para presentar mañana como candidata a Díaz Ayuso"

Publicado 08/07/2019 20:59:15 CET

Ha calificado de "insulto brutal" que la 'popular' haya hablado de "normalizar" a Vox

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "objetivamente no hay ninguna razón para presentar mañana como candidata --a la Presidencia de la Comunidad de Madrid-- a Díaz Ayuso", candidata del PP a este puesto, y ha tachado de "incoherente" que el presidente de la Mesa del Parlamento regional, Juan Trinidad, pueda designarla cuando "no ha cambiado nada desde la primera ronda de contactos".

Así lo ha asegurado Monasterio en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que este martes trasladará a Trinidad su 'no' a Díaz Ayuso y a "cualquier candidato", ya que su formación "no ha firmado ningún acuerdo".

A continuación, ha calificado de "insulto brutal" que la 'popular' hablase de "normalizar" a su formación tras presentar el acuerdo de 155 puntos que ha alcanzado este lunes con Ciudadanos.

Monasterio ha reprochado que no se respeten "las reglas básicas de una negociación", al haber hecho público el acuerdo entre PP y Cs mientras Vox estaba trabajando en un documento que remitir a Díaz Ayuso como parte de sus negociaciones. "Lo que no tiene un pase es que se apruebe un texto en el que no he permitido siquiera meter la pluma a Vox", ha criticado.

También ha arremetido contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que ha exigido que aclare su posición, "dónde quiere estar". "Eso lo quieren saber todos los españoles, que no saben dónde está, ni lo que quiere. No lo sabe ni Malú", ha añadido Monasterio.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha emplazado a sus homólogos de PP y Ciudadanos a mantener una reunión este martes para desbloquear las negociaciones en plazas como Madrid o Murcia.

"Por nuestra parte no hay un cambio de posición de aquí a mañana las 10 --cuando le ha citado Trinidad--. Volveré a decir no a la investidura de Díaz Ayuso. Es amordazar a nuestros votantes, es ignorarles, es insultarles y pretender hacer un gobierno con los votantes de Vox sin permitirles siquiera meter un punto del programa", ha incidido.

SEGUIRÁ CON LA MANO TENDIDA PERO DIRÁ 'NO' A DÍAZ AYUSO

Así, ha desgranado que, desde su punto de vista, se debería ir a un pleno de investidura sin candidato en el que cada formación "expondrá sus posiciones" y en el que Vox "seguirá con la mano tendida" y ha emplazado a los 'naranja' a que se les quiten los "remilgos y asquitos" a sentarse con ellos a negociar e incluir a los "280.000 madrileños que no votaron ni PP ni Cs y quieren ser escuchados".

Monasterio ha proseguido censurando que, desde su óptica, Cs trate a sus votantes como "inferiores o apestados". "Eso recuerda más a la política de los supremacistas, de los que desprecian y consideran inferiores a los otros, arrinconan y rechazan. Es propio de los totalitarios", ha remarcado la portavoz regional de Vox, quien ha hecho un llamamiento a la formación liderada por Ignacio Aguado a "salir de la situación actual" y "entender" que Begoña Villacís --vicealcaldesa de Madrid-- y Juan Trinidad "están ahí por votos de Vox".

Asimismo, ha reiterado que no piden ni entrar en el Gobierno ni "ocupar sillones" y ha vuelto a cargar contra el incremento de áreas que plantea el acuerdo entre Cs y PP. "Ellos sí piden sillones, crean sillones para aumentar el gasto de todos los madrileños", ha criticado la líder regional de Vox, que ha indicado que solo piden que se les "respeten tres ideas" y que no se les "insulte".

"Si llegamos al 10 de septiembre y no hay una investidura iremos a unas elecciones y una vez más vamos a ser determinante", ha augurado Monasterio, quien ha indicado que van a estar "todo el verano dispuestos" a sentarse a negociar para conseguir un Gobierno en la Comunidad.