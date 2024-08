Rodrigo acusa a Puente de dedicar más tiempo a justificar su "lamentable gestión" que en resolver los problemas

Lamenta que el ministro "lleve meses riéndose de todos los españoles"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha acusado este viernes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de dedicar más tiempo a buscar "excusas" y justificar su "lamentable gestión" que en resolver los problemas de la red ferroviaria.

Lo ha hecho después de que el ministro haya defendido durante su comparecencia en el Senado que "el tren vive en España el mejor momento de su historia". Pese a pedir disculpas a los ciudadanos por los incidentes, Puente ha recalcado que los españoles "están satisfechos" con el servicio.

Al hilo, el consejero madrileño ha recordado que la red de Cercanías de Madrid supera las 600 incidencias en lo que va de año, además de que la estación de Chamartín-Clara Campoamor "es noticia semana tras semana por el caos que sufren los pasajeros del AVE".

Todo ello, ha ironizado, mientras el ministro habla del "mejor momento de la historia". "Invierte más tiempo en buscar excusas y justificar su lamentable gestión que en resolver los graves problemas del transporte", ha censurado Rodrigo en un apunte en la red social 'X'.

En declaraciones a 'esRadio' recogidas por Europa Press, el consejero ha lamentado que el ministro lleve "meses riéndose" de todos los españoles e insultando al discrepante. "Decir que se está viviendo el mejor momento de la historia ferroviaria, con el verano que están soportando miles de pasajeros, tanto en la alta velocidad como en Cercanías, es de risa", ha recalcado.

Al hilo, ha recalcado que las incidencias en Chamartín no solo afectan a los madrileños si no que afecta a la imagen de Madrid y a todos los turistas que visitan nuestra región, con las pérdidas económicas que esto supone.

En la misma línea, Rodrigo ha insistido en que se trata de "un ministro incompetente" al que "le viene grande el cargo". "Su gestión es un absoluto desastre y su comportamiento es impropio de un ministro. Sin embargo, le nombraron para generar incidentes mediáticos, no para gestionar el transporte. Y eso es lo que está haciendo", ha explicado.

Así, ha vuelto a remarcar que debería dimitir como ministro por su "lamentable" gestión, además de estar "inmerso en la corrupción, como el PSOE y Moncloa". "Por eso nadie hace nada y tratan de desviar la atención con constantes cortinas de humo y atacando a los medios de comunicación, a los jueces y a todo aquel que no se cree sus mentiras", ha subrayado.

El consejero ha exigido una vez más la convocatoria de una Conferencia Sectorial para abordar la situación, ya que, según ha defendido, "lo que está ocurriendo en el sistema ferroviario es de extrema gravedad". "Lo hemos pedido en más de una ocasión y aquí seguimos esperando", ha lamentado.

CRECE EL NÚMERO DE VIAJEROS EN CHAMARTÍN

Durante su intervención en el Senado, el ministro ha indicado que, en Chamartín, donde más incidencias se detectan, el número de viajeros se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años y este año se superará lo que estaba previsto alcanzar en 2040, más de 12 millones de viajeros.

"Con estas condiciones, no ya cuando se produce un incidente grave, simplemente cuando se retrasan 10 minutos tres trenes, la estación no da cabida a tantos pasajeros, por eso se está ampliando. Hay trenes que llevan hasta 1.000 personas o más a bordo. Estamos prestando el mejor servicio posible en las peores circunstancias posibles, en las más difíciles, mientras algunos utilizan imágenes que no se corresponden con la realidad", ha añadido.