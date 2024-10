Rodrigo recuerda a los nueve alcaldes socialistas que la Comunidad no tiene intención de declarar zonas tensionadas

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha recalcado este viernes que el Gobierno regional no tiene intención de declarar zonas tensionadas para tener capacidad sobre los precios de los alquileres de viviendas.

Nueve alcaldes socialistas de la Comunidad han constituido una comisión de regidores para impulsar una modificación de la Ley del Suelo autonómica que permita, entre otros, que las ciudades puedan declararse zonas de mercado residencial tensionado.

En concreto, se trata de los alcaldes de Fuenlabrada (Javier Ayala) Getafe (Sara Hernández), Alcorcón (Candelaria Testa), Parla (Ramón Jurado), Mejorada de Campo (Jorge Capa), Velilla de San Antonio (Antonia Alcázar), Ciempozuelos (Raquel Jimeno), Coslada (Ángel Viveros) y San Fernando de Henares (Javier Corpa).

La comisión se reunirá la próxima semana para elaborar el texto definitivo que quieren que se mande a los ayuntamientos en noviembre y una vez aprobado en los municipios se remita a la Asamblea de Madrid ese mismo mes para su tramitación parlamentaria.

En declaraciones a los medios, el consejero ha recalcado que la Comunidad de Madrid "no va a aprobar zonas tensionadas" al considerar "a todos los efectos" que es una medida que "no funciona, que ataca directamente la oferta y lo que tiene que haber es oferta para que bajen los precios" y por eso no lo van a aplicar.

"Los ayuntamientos, en este caso todos gobernados por la izquierda, presentan, y están en su derecho, una iniciativa legislativa para que se pueda tramitar en la Asamblea de Madrid y allí la debatiremos. Pero en principio, nosotros no tenemos ningún tipo de intención en este sentido de aplicar zonas tensionadas", ha zanjado.