Rollán considera "muy acertada" la propuesta de Almeida de soterrar 3,8 kilómetros de la entrada de la A-5

Publicado 01/03/2019 13:36:31 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha calificado de "muy acertada" la propuesta hecha por candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de soterrar un tramo de 3,8 kilómetros que va desde la entrada de la autovía A-5 (Paseo de Extremadura) hasta la capital.

Para Rollán, llevarlo a cabo sería "dignificar un entorno que se encuentra muy degradado", sin que con ello se generen problemas de movilidad a madrileños", según ha subrayado durante su visita a Alcorcón para presentar los proyectos del Programa de Inversión Regional en esta localidad.

El vicepresidente ha insistido que sería "todo un acierto incorporar en la gran actuación en todo lo que es el desarrollo de la Operación Campamento", incluyendo el soterramiento, y ha añadido que no solo es que esté de acuerdo con su desarrollo, sino que cree que, incluso, él mismo había hecho referencia al plan "dos días antes" que Almeida.

Como ejemplo de "caso de éxito" ha puesto el soterramiento de la M-30, "que antes era la mayor chimenea de la ciudad de Madrid" y hoy es "todo un vergel" en el que "se pierde menos tiempo en los atascos y, consiguientemente, hay una menor contaminación".

Por eso, ha aprovechado para reclamar "sensatez" al Ayuntamiento de Madrid para que "deje sin efecto la entrada en funcionamiento de los semáforos" porque, según destaca, "lo que no tiene ningún sentido es llevar a cabo ese efecto cerrojo que quiere hacer el equipo de Gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital de España".

En este sentido, ha recalcado que "no se pueden poner vallas al campo como no se puede cerrar la ciudad de Madrid" porque la capital también es "lo que aportan vecinos de Alcorcón, de Torrejón, de San Fernando, de todos y de cada uno de los rincones de la geografía madrileña por el efecto de arrastre que supone".

Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, recientemente nombrado número dos del PP para la candidatura a la Comunidad de Madrid, también ha apoyado el soterramiento, criticando al Consistorio madrileño al asegurar que "lo fácil es prohibir, lo fácil es improvisar, bloquear".

"Al millón de vecinos del sur se les está diciendo que no son bienvenidos, nos han tratado como ciudadanos de segunda, como personas que solo vamos a contaminar y lo que no se dan cuenta es que ese tipo de actitudes intolerantes no tienen cabida", ha concluido.