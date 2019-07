Rollán pide "responsabilidad" a Vox y Cs para un Gobierno ya porque en septiembre no daría tiempo a aprobar Presupuestos

Publicado 09/07/2019 13:07:02 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha apelado este martes a la "responsabilidad" de Vox y Cs para configurar un gobierno de centroderecha en la región lo antes posible porque asegura que si se constituye a mediados de septiembre no daría tiempo a aprobar unos Presupuestos para 2019.

"Apelo al sentido común. Nosotros estamos encantados de estar al servicio de los madrileños, pero si queremos seguir teniendo una región de oportunidades, tiene que estar en vigor un nuevo presupuesto. Cuando llegue el nuevo gobierno verán las líneas generales en gasto comprometido. Si queremos tener un presupuesto en enero es materialmente imposible que con un Gobierno formado a mediados de septiembre los nuevos consejeros conozcan los gastos comprometidos y los recursos económicos para ir atendiendo los 155 compromisos (firmados ayer entre PP y Cs", ha esgrimido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rollán ha asegurado que hace falta una voluntad "sincera, no artificial" de llegar a un acuerdo, de que los partidos en liza se bajen de la "zona de confort" en la que a su juicio se encuentran porque con la "hoja de ruta" de los 155 programáticos firmados ayer entre PP y Cs "son una punta de lanza para conseguir mejores equipamientos, servicios, para que Madrid tenga la presión fiscal más baja de España, etc".

"El PP en sigue estando en el centro, tendiendo la mano, haciendo de un puente que requiere de dos apoyos. No vale el apoyo de uno si no cuenta el apoyo del otro. Apelo al sentido común, a la responsabilidad. Tengo que decir que no nos lo están poniendo sencillo. Cada uno (Vox y Cs) tiene serie de cuestiones no aceptadas por el contrario. Reitero ese sentimiento de responsabilidad, esa llamada al acatamiento al mandato de los madrileños en las urnas. Cuando tiene lugar una cita electoral es para designar a quienes tienen que estar al frente de las instituciones. Cada día que pasa este Gobierno responsable, en funciones y que funcionando, está gestionando 55 millones de euros al día, 9.150 millones de pesetas. Ha llegado el momento de un nuevo gobierno", ha afirmado.

El titular en funciones del Ejecutivo autonómico ha dicho que los madrileños quieren tener nuevos equipos, caras y personas al frente de las instituciones. Y cuando Vox se niega a apoyar el pacto de Cs y PP "a quienes les aparecen unas sonrisa es al PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

"Vox se lo tiene que hacer mirar para ver si quiere seguir esa línea de impedir gobiernos de centro derecha y reformista. Porque por el PP se ha hecho una labor importante y un ejercicio sincero de responsabilidad", considera.