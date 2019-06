Rollán recuerda que dijo "quizás sí" a Madrid Central, pero no como lo planteó el anterior Gobierno de Madrid

Publicado 26/06/2019 16:51:11 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones, Pedro Rollán recuerda que dijo "quizás sí" a Madrid Central, pero no como lo planteó el anterior Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

En Las Rozas, tras visitar las obras de remodelación del polígono Európolis, junto al alcalde, José de la Uz, el mandatario regional ha asegurado que "lo que se va a hacer" en torno a Madrid Central es "reflexionar".

"Lo que se va a hacer es reflexionar. En su día dije que Madrid Central quizás sí, pero así no. Decía tal cosa porque evidentemente hay que pensar en una serie de directrices europeas, forma parte del sentido común y forma parte de algo que cada día estamos interiorizando más, no solamente los madrileños, si no la sociedad avanzada, como es contar con una calidad del aire porque lógicamente incide en la salud de todos", ha añadido.

El presidente en funciones ha destacado las políticas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid para incentivar, financiar, subvencionar, para hacer "cada día más atractivo el transporte público".

"Al inicio de la presente legislatura el Gobierno de la Comunidad de Madrid subvencionaba con 747 millones de euros el transporte público en el Presupuesto 2019, roza la cifra de los 1.300 millones de euros", ha puntualizado.

Rollán ha destacado que se permita "convivir" el transporte público "sin el detrimento del transporte privado" pero "ordenando" también "una serie de cuestiones". "Sería razonable y creo que sería viable la construcción de una red de aparcamientos en todo lo que es el perímetro de Madrid Central permitiría y facilitaría creando infraestructuras que no son sino soluciones para mejorar y contribuir a la mejora de la calidad del aire", ha señalado.

A su juicio, lo que "corresponde es un escenario de reflexión" y de valorar "qué cuestiones son las que se pueden mantener, si es que se puede mantener alguna" y "adoptar todas y cada una de las medidas necesarias" que "respeten" la movilidad y la libertad de los usuarios a la hora de utilizar su vehículo particular, y de tener alternativa, "no por una cuestión de imposición, sino de convicción de la utilización del transporte público".

El presidente en funciones ha dicho que también hay que "pensar en los residentes" y en aquellos que no son residentes pero que "también contribuyen a hacer ciudad", como los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores. "Como digo, hacer la cuadratura del círculo que es posible si hay voluntad sincera y capacidad de diálogo y entendimiento", ha concluido.