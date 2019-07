Rollán reprocha que "algunos" antepongan los "intereses de su marca política" a conformar un Gobierno en Madrid

Publicado 03/07/2019 12:54:14 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha reprochado este miércoles que "algunos" antepongan los "intereses de su marca política" a conformar un Gobierno en Madrid, en referencia al aparente bloqueo en las negociaciones por las discrepancias entre Vox y Ciudadanos.

Así lo ha señalado durante una visita a las obras del Centro Integral del Transporte, en la que ha estado acompañado por la consejera en funciones del ramo, Rosalía Gonzalo.

"Estamos tendiendo la mano. Estamos intentando tender un puente, pero para establecerlo debe de haber al menos dos apoyos, que son Ciudadanos y Vox", ha incidido Rollán.

Desde su punto de vista, la convocatoria del pleno de investidura sin candidato para el próximo 10 de julio es "muy conveniente" porque "empiezan a correr los dos meses" para aprobar el nombramiento de un nuevo presidente regional. Ha comentado que el PP confía en que hay tiempo para lograr un consenso que haga a su candidata, Isabel Díaz Ayuso, presidenta.

Asimismo, ha señalado que el próximo miércoles "cada fuerza política va a retratarse" y se explicitará si quieren un Gobierno de "centro liberal" o prefieren que sea investido el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo".

"No puede ser que no estén dispuestos a acordar nada, cada vez la ciudadanía lo entiende menos", ha profundizado el presidente, quien ha subrayado que desde el PP "no se desea" una repetición de elecciones si no se consigue en estos dos meses conformar una mayoría suficiente en un pleno de investidura.

"Ya ha transcurrido un tiempo considerable desde la celebración de las elecciones y creo que los madrileños ya merecen tener un Gobierno al frente de la Comunidad", ha concluido.