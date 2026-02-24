Rubiño pregunta a Ortega, "el primer inquiokupa de España", si Abascal le telefoneó para evitar "botellas volando"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith (i), y la concejal de VOX, Arantxa Cabello (c), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha tirado de ironía en el Pleno de Cibeles para dirigirse al todavía portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, como "el primer inquiokupa de España" por "quedarse en el cargo a pesar de la decisión que ha tomado su partido", para preguntarse si el presidente de la formación, Santiago Abascal, optó por telefonearle para comunicarle la suspensión cautelar de militancia y evitar así "botellas volando".

Se ha referido al incidente en la sesión de diciembre de 2023, cuando Ortega Smith, tras una enganchada dialética con el edil de Más Madrid, se acercó a su escaño, dio un manotazo y acabó lanzado una botella vacía sobre el asiento de Rubiño. Esto le costó una nueva reprobación, la segunda para el concejal de Vox en el Palacio de Cibeles.

En el debate de una proposición planteada por Ortega sobre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, Rubiño ha hecho mención al gran reemplazo --una teoría ultra que sostiene que la población autóctona está siendo sustituida por migrantes-- pero apostillando que "el único gran reemplazo ha sido el que les ha hecho Abascal" al todavía portavoz de Vox, a Carla Toscano y a Ignacio Ansaldo, todos ellos suspendidos cautelarmente de militancia.

"Creo que por fin hemos encontrado al primer inquiokupa en España porque es un portavoz que se queda en el cargo a pesar de la decisión que ha tomado su partido", se ha dirigido a Ortega, para decirle irónicamente que ha sido "un placer debatir con alguien con tanta educación, con tan alto sentido de la representación pública".

"Desde luego que me imagino que Abascal le debió de comunicar la noticia (de la suspensión de militancia) por teléfono porque en persona ya sabe cómo se pone. No queremos nadie que vuelvan a salir botellas volando ni nada parecido", ha lanzado.

También ha tenido palabras para la concejala Toscano, "tan absolutamente preocupada por el borrado de las mujeres a manos de las malvadas mujeres trans". "Pero parece que el borrado de las mujeres lo ha provocado el señor Abascal con usted", ha declarado.