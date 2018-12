Sabanés no quiere trasladar imagen de zona "blindada" en Madrid Central y la policía estará distribuida para informar

Publicado 30/11/2018 11:48:29 CET

Asegura que "gobierne quien gobierne nunca se cambian los avances"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha indicado este viernes que no quiere que se traslade una imagen de "zona blindada" en Madrid Central, por lo que la presencia policial estará distribuida para informar.

Así lo ha expuesto Sabanés en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre por qué en las primeras horas de implantación de esta medida no se haya atisbado mucha presencia de agentes de movilidad en el perímetro de Madrid Central.

A este respecto, Sabanés ha explicado que lo que pretenden en el Consistorio es "no tanto poner puntos de control que retrasen la fluidez de tráfico", sino "tener una actuación de agentes de movilidad mucho más informativa y distribuida" y, más aún, "cuando Madrid está en un periodo especial en la ciudad como el prenavideño".

Asimismo, al preguntarle sobre si no quiere dar la imagen de "zona blindada" al no poner demasiada presencia policial en la zona, ha aseverado que no quiere trasladar esa imagen "ni a los ciudadanos ni a nadie", porque, además, "no la hay". "No podríamos hacerlo -- el blindaje-- en una zona que casi dos millones de personas se mueven por ahí andando o en transporte", ha sostenido.

Por otro lado, en cuanto a que si piensa que dentro de cuatro años Madrid Central seguirá igual desde su implantación, la delegada de Movilidad ha augurado que "gobierne quien gobierne nunca se cambian los avances" al igual que "no se cambió la ley del tabaco por muchos recursos que hubiera".

"Es un avance porque nos sitúa en línea de los requerimientos de la ley de protección a la salud. Es bueno porque recuperamos espacio para que todos nos movamos con más tranquilidad y que hemos recuperado con distintas obras e infraestructuras", ha añadido.

Al ser preguntada sobre si la contaminación puede que se desplace a otras zonas de Madrid con este proyecto, Sabanés ha explicado que van a tener una comisión de seguimiento continua y que van a hacer una evaluación de cómo se van cumpliendo los objetivos de contaminación".

En el supuesto de si los parkings pueden llegar a colapsarse, Sabanés ha indicado que hay más plazas de aparcamientos en la zona y ha augurado que "no hay colapso y no lo va a haber" y que va a continuar funcionando todo "como hasta ahora". De hecho, la EMT informará "de todas las cifras y habrá un momento que las van a dar en tiempo real los aparcamientos libres".

Por último, la delegada ha hecho un balance de las primeras horas de la puesta en marcha de Madrid Central y ha señalado que están transcurriendo con "mucha normalidad", que hay "mayor fluidez", que los autobuses están circulando "mejor" y todo ello "gracias a la ciudadanía madrileña que es muy reivindicativa y muy exigente y a la vez tiene muy buena respuesta".