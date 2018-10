Sabanés presentó el informe de asesoría jurídica ante el juez y no en comisión porque "PP eligió la vía del juzgado"

Publicado 30/10/2018 11:09:10 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha asegurado este martes que presentó ante el juez y no en comisión el informe de asesoría jurídica porque el "PP eligió la vía del juzgado".

Así lo ha indicado Sabanés a preguntas del edil 'popular' Álvaro González durante la celebración de la octava sesión de la comisión de investigación sobre la cesión de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por valor de 10,5 millones de euros.

"He venido, pudiendo no haber venido, porque han decidido trabajar en vía penal, y en vía de comisión. Doy todas las explicaciones, pero me atengo a aquello que forma parte de nuestra valoración a la legalidad de las operaciones", ha lanzado al edil del PP en Cibeles.

Además, Sabanés ha apuntado que la decisión administrativa sobre la cesión del servicio se concreta, tras "estudios, análisis y participación de muchos responsables", en su firma decreto que avala la cesión.

Así, la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad ha insistido, "por enésima vez", en que "los tres informes básicos están avalados por la legalidad". Por último, ha apuntado que la cesión ha resultado "una operación muy beneficiosa para el interés público de esta ciudad".