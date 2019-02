Sabanés subraya que la VTC requiere "regulación" y no entiende la "insumisión" de la Comunidad para aplicarla

Publicado 11/02/2019 15:18:52 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha asegurado que se requiere una regulación de las VTC y no entiende la "insumisión" de la Comunidad al respecto cuando el marco normativo actual le faculta para ello, como están asumiendo otras autonomías.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras participar en la sesión del Comité Madrileño del Transporte por Carretera, foro en el que las asociaciones del taxi han decidido levantarse de la mesa al entender que es una "farsa" promovida por el Ejecutivo autonómico, al que acusan de haberse posicionado a favor de la VTC.

Sabanés ha constatado en el transcurso de la reunión que no se ha producido "ningún avance" en la solución del conflicto entre taxi y VTC, por lo que aboga por mantener reuniones bilaterales entre los implicados para poder trabajar mejor.

Además, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha señalado que el planteamiento del Consistorio es claro y parte de la base de que el Real Decreto promovido por el Gobierno lo que "mandata" es a regular la VTC, no el taxi que ya lo está en su condición de servicio público.

"Por lo que yo entiendo, este punto de partida no se acepta (por la Comunidad) y se ha planteado que no habría ninguna regulación hasta que hubiera una ley con debate parlamentario", ha especificado sobre el contenido de la reunión.

En consecuencia, el Consistorio ha explicado que, en función de su decreto y en el marco de las competencias que le son propias, se va a regular por medio de una ordenanza específica a la VTC en los tres ejes que le corresponde a la esfera municipal: movilidad, medio ambiente y ocupación del espacio público.

Sabanés ha indicado que el Gobierno municipal quiere que esa ordenanza esté aprobada lo antes posible y que trabaja con la intención de que pueda ser antes de final de legislatura. Se regularán aspectos como los horarios de la VTC, del modelo de autorizaciones y de funcionamiento.

No obstante, ha señalado que no entiende muy bien la "insumisión" de la Comunidad de Madrid a regular dentro de su marco competencial, com están haciendo el "resto" de autonomías" si lo que se quiere es avances de cara a una buena convivencia de sectores.

Por ello, cree que se tiene que partir de un criterio claro como "punto de partida" y es que la VTC necesita una regulación y evitar situaciones de desequilibrio, conflicto o incluso competencia desleal. En su lugar, el Ejecutivo regional plantea que no haya regulación.

"Tenía la esperanza de que este Comité fuera un espacio de que se hablara de lo que nos ocupa, que es el conflicto, y el conflicto tiene su origen en la no regulación de las VTC. Hay otros espacios para hablar del taxi", ha comentado la delegada respecto a la sesión y las alusiones de la Consejería de Transporte al reglamento del taxi.

Al respecto, Sabanés ha afeado que la Comunidad de Madrid "no se haya movido lo más mínimo de sus posiciones" cuando precisamente la situación marca el deber de regularlas.